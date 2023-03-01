"Нужно подготовить замену": могут ли в Украине мобилизовать людей до 27 лет, — эксперт

По словам полковника запаса ВСУ Романа Свитана, из-за отмены срочной службы во время военного положения молодые люди старше 18 лет не попадают под мобилизацию. Он считает, что это надо исправить.

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Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан предложил мобилизовать молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет и силовиков с большим опытом. Об этом он рассказал в эфире "Радио НВ".

По словам Свитана, в Украине существует несколько категорий людей, которых еще можно мобилизовать:

Украинцы в возрасте от 18 до 27 лет. Из-за отмены срочной службы во время военного положения эта категория населения не подпадает под мобилизацию, говорит эксперт. "Получается, этот самый-самый цвет, самый драйв полностью выключен у нас сейчас", — подчеркивает Свитан. Он уверен, что запрет на срочную службу в Украине нужно отменить. Таким образом, это позволит подготовить замену для тех, кто в настоящее время служит на фронте. Силовики с большим опытом. "Это касается Министерства внутренних дел, СБУ, МЧС, охранники. Целый пласт сейчас есть, который стоит на спецучете. Их не призывают, военкоматы призывать их не могут", — уточнил он. При этом Свитан считает, что это сотни тысяч молодых людей, которые мотивированы, профпригодны и умеют обращаться с оружием. Отменить бронь от мобилизации. "Забронированы, наверное, все. Даже АТБ, по-моему, себе уборщиков забронировало", — комментирует полковник запаса. Он подчеркивает, что речь также идет о сотнях тысяч украинцев, которых можно призвать. То же самое касается госслужащих в стране.

В общей сложности, по словам Свитана, речь идет о миллионе человек, которых можно будет призвать для защиты Украины в ближайшем будущем.

Могут ли в Украине мобилизовать людей до 27 лет

В начале февраля этого года Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации. В законе о мобилизационной подготовке и мобилизации никаких ограничений для людей младше 27 лет не предусмотрено.

Однако в соответствии с постановлением Кабмина №92 от 1 февраля 2023 года ставиться на воинский учет из-за отмены срочной службы могут лишь граждане Украины от 27 лет.

Впрочем, как считает адвокат Марина Бекало, отправить на фронт могут и украинцев в возрасте от 18 до 27 лет несмотря на отмену призыва на срочную службу. По ее словам, эти вопросы регулируются отдельными нормами законодательства. Во время военного положения и всеобщей мобилизации всех мужчин от 18−60 лет считают военнообязанными.

"Поубивают сослуживцев": почему всеобщая мобилизация не нужна

Как считает Свитан, мобилизация всех абсолютно мужчин в Украине нецелесообразна.

"Однозначно нельзя всех призывать. Однозначно генетические способности человека очень сильно влияют на него боевую готовность. Это касается и летного состава, и военных", — подчеркнул он.

Эксперт говорит, что лишь один из сотни может воевать, а один из тысячи может летать.

"Все остальные — это просто смертники. Дать человеку, не готовому выполнять боевые задачи, в руки оружие или взрывчатые вещества, — он убьет себя сам или еще покалечит или убьет рядом товарищей, сослуживцев", — добавил Свитан.

[ + – ] Интервью Романа Свитана

Напомним, 16 февраля спикер командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач заявил, что мобилизация в Украине не останавливается, идет "постоянно и без каких-либо волн". За неявку в военкомат на медкомиссию предусмотрен штраф, а игнорирование повестки о прибытии на военную службу влечет уголовную ответственность.