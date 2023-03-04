Тяжка загроза: РФ уперше застосувала проти України нові бомби вагою 1 500 кг, — ЗМІ (фото)

Боєприпас УПАБ-1500В був представлений в РФ у 2019 році, його розробили для ураження високозахищених об'єктів у радіусі до 40 км. Нещодавно його уламок знайшли у Чернігівській області.

Related video

Російські війська вперше застосували проти ЗСУ керовані боєприпаси УПАБ-1500В (індекс К029Б), вага яких становить 1,5 тонни. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на джерела у Збройних силах.

Кілька тижнів тому використання такого боєприпасу помітили в Чернігівській області, на уламку снаряда зазначалося маркування УПАБ-1500В.

[ + – ] Керована бомба

Уперше цей баражуючий боєприпас був продемонстрований в експортній версії з індексом К029БЕ в 2019 році. Це розробка компанії "ДНВП "Регіон" з корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

У тому ж 2019 стало відомо, що ця бомба вже пройшла випробування і поставлена на озброєння ПКС РФ.

Що відомо про нову бомбу УПАБ-1500?

[ + – ] Керований бомприпас

УПАБ-1500В належить до категорії плануючих боєприпасів, у ній реалізована інерційна та супутникова система навігації. Снаряд призначений для ураження високозахищених об'єктів, його бойова частина важить 1 010 кг, а заявлений радіус дії — 40 км, при цьому носію снарядів необхідно піднятися на 14 км у повітря.

"ДНВП "Регіон" також розробив менший різновид такої бомби — УПАБ-500В вагою 505 кг, з бойовою частиною 390 кг.

Нагадаємо, що 3 березня до мережі потрапило відео падіння Су-34 в Єнакієвому. За даними ЗСУ, один пілот загинув — ще один у тяжкому стані.

Раніше Фокус повідомляв, 28 лютого представники Пентагону заявили, що незабаром підготують першу українську батарею Patriot.