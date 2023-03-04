Тяжелая угроза: РФ впервые применила против Украины новые бомбы весом 1500 кг, — СМИ (фото)

Боеприпас УПАБ-1500В был представлен в РФ в 2019 году, его разработали для поражения высокозащищенных объектов в радиусе до 40 км. Недавно его обломок нашли в Черниговской области.

Related video

Российские войска впервые применили против ВСУ управляемые планирующие боеприпасы УПАБ-1500В (индекс К029Б), вес которых составляет 1,5 тонны. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на источники в Вооруженных силах.

Несколько недель тому назад использование такого боеприпаса заметили в Черниговской области, на обломке снаряда значилась маркировка УПАБ-1500В.

[ + – ] Управляемая бомба

Впервые этот барражирующий боеприпас был продемонстрирован в экспортной версии с индексом К029БЭ в 2019 году. Это разработка компании "ГНПП "Регион" из корпорации "Тактическое ракетное вооружение" .

В том же 2019 году стало известно, что эта бомба уже прошла испытания и поставлена на вооружение ВКС РФ.

Что известно о новой бомбе УПАБ-1500В?

[ + – ] Управляемый бомприпас

УПАБ-1500В относится к категории планирующих боеприпасов, в ней реализована инерциальная и спутниковая система навигации. Снаряд предназначен для поражения высокозащищенных объектов, его боевая часть весит 1010 кг, а заявленный радиус действия — 40 км, при этом носителю снарядов необходимо подняться на 14 км в воздух.

"ГНПП "Регион" также разработал меньшую разновидность такой бомбы — УПАБ-500В весом 505 кг, с боевой частью 390 кг.

Напомним, что 3 марта в сеть попало видео падения Су-34 в Енакиево. По данным ВСУ, один пилот погиб — еще один в тяжелом состоянии.

Ранее Фокус сообщал, 28 февраля представители Пентагона заявили, что в скором времени подготовят первую украинскую батарею Patriot.