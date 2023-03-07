Змінити хід війни та створити умови для повної перемоги: генерал розповів про плани ЗСУ

За словами бригадного генерала Михайла Драпатого, за рахунок західних озброєнь ЗСУ отримають стратегічну перевагу в Херсонській області.

Related video

Стратегічну перевагу України в Херсонській області може створити плацдарм для остаточної перемоги України у війні. Так вважає командувач оперативного угрупування військ "Херсон" бригадний генерал Михайло Драпатий, повідомляє Military Media Center.

За словами представника ЗСУ, Миколаїв перетворився на форпост на півдні України, окупаційні війська намагалися взяти місто штурмом, але в березні 2022 року отримали відсіч.

Драпатий наголосив на ролі цивільного населення місцевих громад і сіл, яке повідомляло ЗСУ про переміщення російської важкої техніки, що й допомогло запобігти захопленню Південноукраїнської АЕС, подальшому форсуванню Південного Бугу і, як наслідок, наступу на Одесу.

Потім, у листопаді 2022 року, була деокупація Херсона й інших населених пунктів правобережжя області.

Надходження західних озброєнь в Україну дозволять не лише стримати росіян, а й переламати хід війни.

"Після отримання ЗСУ стратегічної переваги в Херсонській області українська армія створить передумови для спільної перемоги", — зазначив воєначальник.

Нагадаємо, що СБУ зірвала плани російських військ щодо захоплення влади в Очакові. Агентом РФ виявився колишній командир ЗСУ, який пропонував меру міста можливість керувати окупаційною адміністрацією, але той звернувся до спецслужб.