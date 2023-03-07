Изменить ход войны и создать условия для полной победы: генерал рассказал о планах ВСУ

По словам бригадного генерала Михаила Драпатого, за счет западных вооружений ВСУ получат стратегическое преимущество в Херсонской области.

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Стратегическое преимущество Украины в в Херсонской области может создать плацдармом для окончательной победы Украины в войне. Так считает командующий оперативной группировкой войск "Херсон" бригадный генерал Михаил Драпатый, сообщает Military Media Center.

По словам представителя ВСУ, Николаев превратился форпост на юге Украины, оккупационные войска пытались взять город штурмом, но в марте 2022 года получили отпор.

Драпатый отметил роль гражданского населения местных общин и сел, которое сообщало ВСУ о перемещении российской тяжелой техники, что и помогло предотвратить захват Южно-Украинской АЭС, последующее форсирование Южного Буга и, как следствие, наступление на Одессу.

Затем, в ноябре 2022 года, последовала деоккупация Херсона и других населенных пунктов правобережья области.

Поступления западных вооружений в Украину позволят не только сдержать россиян, но и переломить ход войны.

"После получения ВСУ стратегического преимущества в Херсонской области украинская армия создаст предпосылки для общей победы", — отметил военачальник.

Напомним, что СБУ сорвала планы российских войск по захвату власти в Очакове. Агентом РФ оказался бывший командир ВСУ, который предлагал мэру города возможность руководить оккупационной администрацией, но тот обратился в спецслужбы.