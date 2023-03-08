Бійці ЗСУ збили 70 бойових літаків повітряних сил Росії, — генерал США

Американський воєначальник Джеймс Хеккер вважає, що відносно невеликі втрати в бойових літаках пов'язані з обмеженим застосуванням у російсько-українській війні. Через ефективність засобів ППО значна частина авіації "виявилася даремною".

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Командувач військово-повітряних сил США в Європі та Африці генерал Джеймс Хеккер оцінив втрати російських повітряних сил в Україні. За свідченням генерала, українські бійці збили 70 російських військових літаків під час повномасштабного вторгнення. Про це 8 березня повідомила служба новин "Голос Америки".

Хеккер зазначив, що це відносно невеликі втрати з огляду на масштаб збройного конфлікту. За його словами, це обумовлено тим, що обидві сторони організували ефективну інтегровану протиповітряну оборону, яка не дозволила протиборчим сторонам проводити масштабні повітряні операції з використанням великої кількості літаків. Тому через високу ефективність засобів ППО значна частина авіації "виявилася даремною", підкреслив Хеккер.

При цьому американський генерал сказав, що Збройні сили України втратили менше ніж 60 літаків, що менше, ніж втрати противника. Однак ці втрати разом із небезпекою засобів російських ППО створюють труднощі для реалізації повітряного прикриття під час контрнаступу, запланованого українським військовим керівництвом.

Дані генштабу ЗСУ

Тим часом, за інформацією керівництва ЗСУ, втрати в бойовій авіації повітряних сил РФ значно вищі. Згідно з даними Генштабу українських збройних сил ПКС РФ за період із 24 лютого 2022 по 8 березня 2023 року втратили 303 бойові літаки і 289 вертольотів.

Раніше ми наводили думки західних військових експертів щодо застосування винищувачів НАТО в Україні, які можуть переламати хід війни з російськими загарбниками. Як основна бойова машина розглядається F-16, проте фахівці зазначили, що є більш перспективні варіанти, зокрема літаки Gripen і F-18.