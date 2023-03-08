Бойцы ВСУ сбили 70 боевых самолетов воздушных сил России, — генерал США

Американский военачальник Джеймс Хеккер считает, что относительно небольшие потери в боевых самолетах связано с ограниченным их применением в российско-украинской войне. Из-за эффективности средств ПВО значительная часть авиации "оказалась бесполезной".

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Командующий военно-воздушными силами США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер оценил потери российских воздушных сил в Украине. По свидетельству генерала, украинские бойцы сбили 70 российских военных самолетов в ходе полномасштабного вторжения. Об этом 8 марта сообщила служба новостей "Голос Америки".

Хеккер отметил, что это относительно небольшие потери, учитывая масштаб вооруженного конфликта. По его словам, это обусловлено тем, что обе стороны организовали эффективную интегрированную противовоздушную оборону, которая не позволила противоборствующим сторонам проводить масштабные воздушные операции с использованием большого количество самолетов. Поэтому из-за высокой эффективности средств ПВО значительная часть авиации "оказалась бесполезной", подчеркнул Хеккер.

При этом американский генерал сказал, что Вооруженные силы Украины потеряли менее 60 самолетов, что меньше потерь противника. Однако эти потери в совокупности с опасностью средств российских ПВО создают затруднения для реализации воздушного прикрытия в ходе контрнаступления, которое запланировано украинским военным руководством.

Данные генштаба ВСУ

Между тем по информации руководства ВСУ потери в боевой авиации воздушных сил РФ значительно выше. Согласно данным Генштаба украинских вооруженных сил ВКС РФ за период с 24 февраля 2022 по 8 марта 2023 потеряли 303 боевых самолета и 289 вертолетов.

Ранее мы приводили мнения западных военных экспертов относительно применения истребителей НАТО в Украине, которые могут переломить ход войны с российскими захватчиками. В качестве основной боевой машины рассматривается F-16, однако специалисты отметили, что есть более перспективные варианты, в том числе самолеты Gripen и F-18.