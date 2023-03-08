"Зв'язок з ним перервався": російський репер Птаха потрапив під обстріл на Донбасі (відео)

Музикант активно підтримує режим Кремля та прибув у Донецьк з гуманітарною місією. За кілька годин до інциденту в соціальній мережі Instagram він заявив, що вирішив вийти із зони комфорту і пройтися по зоні дотику.

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Відомий російський репер із псевдонімом Птаха потрапив під обстріл на території Донбасу. Про це повідомляють РосЗМІ.

Давид Нурієв (справжнє ім'я артиста — ред.) кілька днів тому прибув у Донецьк з "гуманітарною місією". Крім того, він збирався виступити перед російськими окупантами на передовій.

"Птаха поїхав з концертом до бійців. Відомо тільки, що він потрапив під обстріл, зв'язок із ним перервався", — йдеться у повідомленні. В якому він зараз стані — невідомо.

РосЗМІ вдалося отримати коротке відео, яке було знято в момент обстрілу на Донбасі. В руках у нього був автомат, після чого камера впала і чути було лише гучні постріли.

Останній пост репера на сторінці в соціальній мережі Instagram був зроблений всього за кілька годин до інциденту. У ньому він повідомив, що ухвалив рішення вийти із зони комфорту і пройтися по зоні дотику.

Позиція Птахи щодо війни в Україні

Музикант повністю підтримує дії Кремля щодо України та вирішив випустити дві нові композиції про події "СВО". У тимчасово окупованому Росією Донецьку він збирався зняти кілька сцен для нового кліпу,

Ще в 2019 році артист дав інтерв'ю "КП", де позитивно висловився про анексію Кримського півострова і заявив про своє бажання повернути всю територію СРСР під контроль РФ.

Нагадаємо, 5 березня російський пропагандист Володимир Соловйов підтвердив, що потрапив під обстріл під Вугледаром. Він вважає, що спецслужби РФ мають з'ясувати, хто "злив" ЗСУ інформацію про його пересування по окупованій території Донецької області.