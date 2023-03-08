"Связь с ним прервалась": российский рэпер Птаха попал под обстрел на Донбассе (видео)

Музыкант активно поддерживает режим Кремля и прибыл в Донецк с гуманитарной миссией. Всего за несколько часов до инцидента в социальной сети Instagram он заявил, что решил выйти из зоны комфорта и пройтись по зоне соприкосновения.

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Известный российский рэпер с псевдонимом Птаха попал под обстрел на территории Донбасса. Об этом сообщают росСМИ.

Давид Нуриев (настоящее имя артиста, — ред.) несколько дней назад прибыл в Донецк с "гуманитарной миссией". Кроме того, он собирался выступить перед российскими оккупантами на передовой.

"Птаха поехал с концертом к бойцам. Известно только, что он попал под обстрел, связь с ним прервалась", — говорится в сообщении. В каком он сейчас состоянии — неизвестно.

РосСМИ удалось заполучить короткое видео, которое было снято в момент обстрела на Донбассе. В руках у него был автомат, после чего камера упала и были слышны лишь громкие выстрелы.

Крайний пост рэпера на странице в социальной сети Instagram был сделан всего за несколько часов до инцидента. В нем он сообщил, что принял решение выйти из зоны комфорта и пройтись по зоне соприкосновения.

Позиция Птахи касаемо войны в Украине

Музыкант полностью поддерживает действия Кремля по отношению к Украине и решил выпустить две новых композиции о событиях "СВО". Во временно оккупированном Россией Донецке он собирался снять несколько сцен для нового клипа,

Еще в 2019 году артист дал интервью "КП" где позитивно высказался об аннексии Крымского полуострова и заявил о своем желании вернуть всю территорию СССР под контроль РФ.

Напомним, 5 марта российский пропагандист Владимир Соловьев подтвердил, что попал под обстрел под Угледаром. Он считает, что спецслужбы РФ должны выяснить, кто "слил" ВСУ информацию о его передвижениях по оккупированной территории Донецкой области.