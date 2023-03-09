"Глава ПМР" зробить термінову заяву: в Тирасполі допитали "агента СБУ", який готував "теракт"

Придністровські ЗМІ повідомляють, що підозрюваним у підготовці замаху на "президента" нібито виявився уродженець невизнаної республіки, який мешкає на території України. Водночас "голова ПМР" розповів, що заздалегідь знав про теракт.

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Так званий "президент Придністровської Молдавської Республіки" Вадим Красносельський виступить із терміновою заявою про "теракт", якому нібито запобігли силові відомства Придністров'я. Звернення "голови ПМР" транслюватимуть сьогодні, 9 березня, о 20:30 за місцевим часом в ефірі телеканалу "Перший Придністровський" і "Радіо 1", передає пресслужба політика.

Як уточнюється, Красносельський був нібито заздалегідь поінформований про замах, що готується на нього.

Уродженець "ПМР": підозрюваний у підготовці "теракту" в Тирасполі

У підготовці замаху на Красносельського, а також низку інших "посадових осіб" невизнаної республіки підозрюють 44-річного уродженця Придністров'я В'ячеслава Кисничана. "Силовики" вже затримали чоловіка. Телеканал "Перший Придністровський" опублікував у себе в Telegram-каналі відео з його допитом.

"Це В'ячеслав Кисничан. Він мав здійснити теракт у Тирасполі за завданням СБУ", — пише пропагандистське ЗМІ.

Як стверджується, "куратори" Кисничана погодили місце вибуху — теракт нібито планували вчинити в самому центрі Тирасполя з розрахунком "на десятки жертв серед людей, що випадково проходять повз".

Журналісти повідомляють, що 12 років тому молдаванин (який до цього нібито носив прізвище Саражинський) поїхав жити в Одесу. У лютому 2022 року, після вторгнення РФ в Україну, він, імовірно, пішов добровольцем до тероборони, а потім звернувся до СБУ з пропозицією про співпрацю.

"Від української спецслужби отримав завдання у Придністров'ї: стежити, а потім усунути керівництво республіки", — стверджують придністровські пропагандисти.

Під час допиту чоловік на камеру розповідає, як стежив за місцевими "чиновниками". Зокрема, він уточнює, що вмонтував камеру в підголівник у автомобілі й так збирав інформацію.

Як стверджують у "ПМР", теракт нібито планували вчинити, підірвавши автомобіль Land Rover, начинений вибухівкою.

"У двері машини встановили 8 кілограмів гексогену, шурупи, гайки та дріт (щоб уразити якнайбільше людей). Вибух мав статися, коли з нею порівняється придністровський чиновник", — озвучують свою версію пропагандисти.

Нагадаємо, вранці 9 березня в Тирасполі повідомили про запобігання замаху на так званого "президента ПМР" Вадима Красносельського. Серед іншого, "міністерство держбезпеки" Придністров'я заявило, що замах на "лідера республіки", а також низку інших "посадових осіб" нібито готувався за завданням Служби безпеки України.