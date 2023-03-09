Таких людей дедалі більше: Данілов розповів, як РФ схиляє українців до переговорів (відео)

За словами секретаря РНБО, якщо Україна найближчим часом не досягне перемоги на полі бою, РФ знову накопичить сили для повторного повномасштабного вторгнення.

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Останнім часом в Україні через психологічний тиск РФ дедалі більше людей починають говорити про мирні переговори з державою-агресоркою. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі програми "Говорити Великий Львів" у четвер, 9 березня.

За його словами, масований ракетний обстріл України 9 березня — це одна з частин психологічного тиску на мешканців нашої країни.

"Це (обстріли України, — ред.) один з елементів певних процесів на території нашої країни. Це — схиляння до переговорів (з РФ, — ред.)", — сказав Данілов.

Як приклад, секретар РНБО навів історію одного з чиновників з Львівської області, який в ефірі говорив про необхідність сідати за стіл переговорів з РФ.

"І таких стає дедалі більше. Це дуже небезпечна тенденція, коли люди навіть із західної України починають говорити про такі речі (мирні переговори з агресором, — ред)", — уточнив Данілов.

Він також сказав, що Україні необхідно завершити повномасштабну війну на полі бою.

"Якщо ми сьогодні не доведемо до кінця і не поставимо крапку у цій війні — майте на увазі, за короткий час на цвинтарі лежатимуть наші онуки та правнуки", — резюмував Данілов.

Виступ секретаря РНБО – 38:40

Нагадаємо, 6 березня в Офісі президента України відповіли на заклики Угорщини до миру з Росією. Ідея капітуляції українців лише захистить геноцид ЗС РФ, сказав тоді радник голови ОП Михайло Подоляк.

Фокус також писав про те, що декількома днями раніше глава угорського МЗС Петер Сіярто говорив про небажання постачати ЗСУ зброєю, оскільки повномасштабну війну потрібно закінчувати мирною угодою. За його словами, перша мета — припинити вбивати людей, а це означає угоду про припинення вогню і нічого більше.