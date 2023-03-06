"Адвокати диявола": у Зеленського відповіли на заклики Угорщини до миру з Росією

Глава угорського МЗС Петер Сіярто говорив про небажання постачати ЗСУ зброєю, оскільки повномасштабну війну потрібно закінчувати мирною угодою. Ідея капітуляції українців лише захистить геноцид ЗС РФ, вважає радник голови ОП Михайло Подоляк.

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Угорщина закликає Україну до капітуляції, роблячи заяви про необхідність припинити вогонь. Про це написав у Twitter 6 березня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Адвокатом диявола іноді бути вигідно. Але найчастіше це призводить до історичного фіаско. Коли Угорщина (вустами міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петера Сіярто) каже, що "мета — припинити вбивати людей, а значить припинити вогонь", — вона закликає до капітуляції України й адвокатує російський геноцид", — написав він.

Подоляк закликав угорців уважніше подивитися на історію.

"Мирні ініціативи" Угорщини: до чого закликав Сіярто?

Сіярто в інтерв'ю телеканалу SVT 5 березня заявив про небажання постачати Збройні сили України зброєю, оскільки повномасштабна війна має завершитися мирною угодою.

"Перша мета — припинити вбивати людей, а це означає угоду про припинення вогню і нічого більшого", — сказав угорський міністр.

Сіярто поставили питання, чому Угорщина досі підтримує економічні зв'язки з Росією, зокрема з енергетики. Глава МЗС відповів, що його країна залежить від постачання російських енергоносіїв.

"Йдеться про інфраструктуру. Це може змінитися через 5 років, але не за 2 дні. Трубопровід за 2 дні не будується", — пояснив він.

[ + – ] Сіярто заявив, що третя світова війна буде справжньою трагедією

Угорщина не братиме участі у великій війні, оскільки її ескалація відбуватиметься із сусідніми регіонами, зазначав чиновник.

"Територіальна цілісність і суверенітет мають дотримуватися і цілком зрозуміло, хто на кого напав. Угорщина засуджує Росію за війну. У цій війні є 2 сторони. Сподіваюся, обидві вестимуть переговори, тому що вони хочуть досягти сталого миру", — сказав він у програмі новин хорватського каналу N1

Виступаючи 24 лютого в Раді безпеки ООН, Петер Сіярто заявив, що третя світова війна буде справжньою трагедією, тому всі сторони повинні не допустити залучення НАТО до конфлікту.

"У цій війні немає переможців, є лише ті, хто програв. Чим довше триває війна, тим більше вона завдає збитків і тим більше людей гине", — сказав він.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 28 лютого заявив, що альянс НАТО має "десять тисяч разів подумати", перш ніж приймати до свого складу Україну.

Угорський прем'єр закликав не заганяти РФ у кут і вести з нею мирні переговори щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Протистояння цілком може перейти у ядерну війну, упевнений він.

Петер Сіярто 1 березня виступив проти фінансової допомоги ЄС для етнічних угорців на Закарпатті, щоб вони відправляли дітей на курси української мови. За його оцінкою, Київ нібито систематично руйнував права нацменшин.