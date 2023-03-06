"Адвокаты дьявола": у Зеленского ответили на призывы Венгрии к миру с Россией
Глава венгерского МИД Петер Сийярто говорил о нежелании снабжать ВСУ оружием, так как полномасштабную войну нужно заканчивать мирным соглашением. Идея капитуляции украинцев только защитит геноцид ВС РФ, считает советник главы ОП Михаил Подоляк.
Венгрия призывает Украину к капитуляции, делая заявления о необходимости прекратить огонь. Об этом написал в Twitter 6 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Адвокатом дьявола иногда быть выгодно. Но чаще это приводит к историческому фиаско. Когда Венгрия (устами министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто) говорит, что "цель – прекратить убивать людей, а значит прекратить огонь", – она призывает к капитуляции Украины и адвокатирует российский геноцид", — написал он.
Подоляк призвал венгров внимательнее посмотреть в историю.
"Мирные инициативы" Венгрии: к чему призывал Сийярто?
Сийярто в интервью телеканалу SVT 5 марта заявил о нежелании снабжать Вооруженные силы Украины оружием, так как полномасштабная война должна завершиться мирным соглашением.
"Первая цель — прекратить убивать людей, а это означает соглашение о прекращении огня и ничего больше", — сказал венгерский министр.
Сийярто задали вопрос, почему Венгрия до сих пор поддерживает экономические связи с Россией, в том числе по энергетике. Глава МИД ответил, что его страна зависит от поставок российских энергоносителей.
"Речь идет об инфраструктуре. Это может измениться через 5 лет, но не за 2 дня. Трубопровод за 2 дня не строится", – объяснил он.
Венгрия не будет участвовать в большой войне, так как ее эскалация будет происходить с соседними регионами, отмечал чиновник.
"Территориальная целостность и суверенитет должны соблюдаться и вполне ясно, кто на кого напал. Венгрия осуждает Россию за войну. В этой войне есть 2 стороны. Надеюсь, обе будут вести переговоры, потому что они хотят достичь устойчивого мира", — сказал он в программе новостей хорватского канала N1.
Выступая 24 февраля в Совбезе ООН, Петер Сийярто заявил, что третья мировая война будет настоящей трагедией, поэтому все стороны должны не допустить вовлечение НАТО в конфликт.
"В этой войне нет победителей, есть только проигравшие. Чем дольше длится война, тем больше она наносит ущерба и тем больше людей погибает", — сказал он.
Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 28 февраля заявил, что альянс НАТО должен "десять тысяч раз подумать" прежде, чем принимать в свой состав Украину.
Венгерский премьер призывал не загонять РФ в угол и вести с ней мирные переговоры по полномасштабному вторжению в Украину. Противостояние вполне может перейти в ядерную войну, уверен он.
Петер Сийярто 1 марта выступил против финансовой помощи ЕC для этнических венгров в Закарпатье, чтобы они отправляли детей на курсы украинского языка. По его оценке, Киев якобы систематически разрушал права нацменьшинств.