Венгрия выступает против выделения Украине средств ЕС из-за "притеснения нацменьшинств"

Этническим венграм ежегодно выделяют по 1000 евро на курсы украинского языка для детей. Глава МИД страны Петер Сийярто считает, что это грубый шаг, направленный на "ликвидацию венгерского меньшинства".

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Правительство Венгрии считает неприемлемым финансовую помощь Европейского союза, которая впоследствии выделяется семьям этнических венгров, проживающих в Закарпатье, чтобы те отправляли своих детей на курсы украинского языка. Как заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто 1 марта, такие шаги украинской власти являются вопиющими и ведут к "уничтожению венгерского меньшинства".

Министр отметил, что выделяемые Евросоюзом большие средства тратятся Киевом на акции против национальных меньшинств. В частности речь идет о венгерских семьях Закарпатья, права которых "годами непрерывно нарушаются и отбираются украинским государством".

"Их последний план — ежегодно отдавать около 1000 евро родителям, которые отправляют своих детей в украинскоязычные классы. Это грубый шаг, что направлен на ликвидацию венгерского меньшинства", — написал Сийярто в Facebook.

По словам главы венгерской дипломатии, Украина с 2014 года якобы непрерывно и систематически разрушает права национальных меньшинств и принимает законы, которые вредят венграм и делают невозможным обучение родному языку в школах. При этом глава МИД пообещал вынести этот вопрос на обсуждение в Совет по правам человека Организации объединенных наций.

"Мы не требуем ничего дополнительного, только восстановления прежних прав. Однако мы сделали это громко и твердо на всех существующих форумах, включая Совет по правам человека ООН2, — подчеркнул Сийярто.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 22 февраля пригрозил блокировать десятый пакет антироссийских санкций. Он требует вычеркнуть из санкционного списка четырех лиц, также не поддерживает идею продления срока действия санкций с 6 до 12 месяцев.

По информации издания iDNES, Орбан 19 февраля обвинил Германию, что та возглавила "лагерь войны", предоставляя Украине военную помощь для борьбы с Россией. Кроме того венгерский премьер заявил, что страны ЕС виноваты в затягивании российско-украинской войны, и подняли ее до общеевропейского уровня.