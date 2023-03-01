Угорщина виступає проти виділення Україні коштів ЄС через "утиск нацменшин"

Етнічним угорцям щороку виділяють по 1000 євро на курси української мови для дітей. Глава МЗС країни Петер Сіярто вважає, що це брутальний крок, спрямований на "ліквідацію угорської меншини".

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Уряд Угорщини вважає неприйнятною фінансову допомогу Європейського союзу, яку згодом виділяють сім'ям етнічних угорців, що мешкають на Закарпатті, аби ті відправляли своїх дітей на курси української мови. Як заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто 1 березня, такі кроки української влади є кричущими та ведуть до "знищення угорської меншини".

Міністр зазначив, що великі кошти, що виділяються Євросоюзом, витрачаються Києвом на акції проти національних меншин. Зокрема, йдеться про угорські сім'ї Закарпаття, права яких "роками безперервно порушуються та відбираються українською державою".

"Їхній останній план — щорічно віддавати близько 1000 євро батькам, які відправляють своїх дітей до українськомовних класів. Це грубий крок, спрямований на ліквідацію угорської меншини", — написав Сіярто у Facebook.

За словами глави угорської дипломатії, Україна з 2014 року нібито безперервно та систематично руйнує права національних меншин і ухвалює закони, які шкодять угорцям і унеможливлюють навчання рідної мови в школах. Водночас глава МЗС пообіцяв винести це питання на обговорення до Ради з прав людини Організації об'єднаних націй.

"Ми не вимагаємо нічого додаткового, тільки відновлення колишніх прав. Однак ми зробили це голосно та твердо на всіх наявних форумах, включаючи Раду з прав людини ООН", — наголосив Сіярто.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 22 лютого пригрозив блокувати десятий пакет антиросійських санкцій. Він вимагає викреслити зі списку санкцій чотирьох осіб, також не підтримує ідею продовження терміну дії санкцій із 6 до 12 місяців.

За інформацією видання iDNES, Орбан 19 лютого звинуватив Німеччину, що та очолила "табір війни", надаючи Україні військову допомогу для боротьби з Росією. Крім того, угорський прем'єр заявив, що країни ЄС винні в затягуванні російсько-української війни та підняли її до загальноєвропейського рівня.