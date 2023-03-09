Таких людей все больше: Данилов рассказал, как РФ склоняет украинцев к переговорам (видео)

По словам секретаря СНБО, если Украина в ближайшее время не добьется победы на поле боя, РФ снова накопит силы для повторного полномасштабного вторжения.

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В последнее время в Украине из-за психологического давления РФ все больше людей начинают говорить о мирных переговорах с государством-агрессором. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы "Говорить Великий Львів" в четверг, 9 марта.

По его словам, массированный ракетный обстрел Украины 9 марта — это одна из частей психологического давления на жителей нашей страны.

"Это (обстрелы Украины, — ред.) один из элементов определенных процессов на территории нашей страны. Это — склонение к переговорам (с РФ, — ред.)", — сказал Данилов.

В качестве примера секретарь СНБО привел историю одного из чиновников из Львовской области, который в эфире говорил о необходимости садиться за стол переговоров с РФ.

"И таковых становится все больше и больше. Это очень опасная тенденция, когда люди даже с западной Украины начинают говорить о таких вещах (мирных переговорах с агрессором, — ред)", — уточнил Данилов.

Он также сказал о том, что Украине необходимо завершить полномасштабную войну на поле боя.

"Если мы сегодня не доведем до конца и не поставим точку в этой войне – имейте в виду, через короткое время на кладбище будут лежать наши внуки и правнуки", — резюмировал Данилов.

Выступление секретаря СНБО - 38:40

Напомним, 6 марта в Офисе президента Украины ответили на призывы Венгрии к миру с Россией. Идея капитуляции украинцев только защитит геноцид ВС РФ, сказал тогда советник главы ОП Михаил Подоляк.

Фокус также писал о том, что несколькими днями ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто говорил о нежелании снабжать ВСУ оружием, так как полномасштабную войну нужно заканчивать мирным соглашением. По его словам, первая цель — прекратить убивать людей, а это означает соглашение о прекращении огня и ничего больше.