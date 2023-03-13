Все не за планом: Росія не може завершити створення системи "Купол" через санкції

Завершенню створення "космічної парасольки" Росії перешкоджають західні санкції, які обмежують доступ до електронних компонентів, вкрай необхідних у виробництві космічних апаратів.

Related video

Росія планує до кінця 2023 року запустити ще чотири супутники "Тундра" в межах створення Єдиної космічної системи (ЄКС) "Купол", призначеної для раннього виявлення пусків балістичних ракет. Проте виробничі проблеми та західні санкції є однією з причин затримки космічної програми, повідомили оглядачі Defence News 12 березня.

У публікації наголошується, що РФ вже вивела на орбіту шість супутників "Тундра", які дозволяють забезпечити мінімальне покриття в межах ЄКС, але для повноцінного функціонування "Купола" необхідно вивести на орбіту 10 апаратів.

Програма "Купол" — що відомо?

Угруповання супутників "Купол" — це інтегрована космічна система виявлення та бойового управління, яка була розроблена Міністерством оборони РФ для того, щоб допомогти країні відстежувати запуски балістичних ракет. ЄКС покликана замінити радянські системи "Око" та "Око-1", які працювали з 1982 по 2019 рік.

Раніше в Міноборони країни-агресора планували запустити всі 10 апаратів до кінця 2022 року, проте пізніше командувач Повітряно-космічними силами РФ, тоді ще генерал-полковник Сергій Суровікін заявив, що завершення програми передбачається до 2024 року.

Схема роботи ЄКС "Купол"

Схема роботи ЄКС "Купол", наземна частина

Спостерігач за космічною програмою РФ Барт Хендрікс зазначив, що темпи створення ЄКС були продиктовані застарілими супутниками, що вийшли з ладу.

"Мінімальне угруповання, необхідне для цілодобового покриття, становить чотири супутники. Але завжди корисно мати деяке дублювання, не тільки для захисту від несправностей супутників, а й для зниження ймовірності помилкових тривог", — сказав він.

За його словами, основна причина затримок запусків супутників пов'язана з виробничими проблемами, спричиненими великою мірою антиросійськими санкціями країн Заходу. Частина виробничих проблем пов'язані з мікроелектронікою, що має вирішальне значення супутників. Крім того, РФ сильно залежить від іноземних компонентів для космічної техніки, що саме собою викликає затримки.

"Через постійну зміну постачальників і комплектуючих доводиться щоразу проводити нові випробування систем та оцінювати їх на відповідність необхідним Міністерством оборони характеристикам. Це тягне за собою затримки", — розповів інший співрозмовник Defence News.

Він уточнив, що спочатку російські інженери використовували західну електроніку, але після 2014 року переважно комплектуючі були з Китаю та Південно-Східної Азії.

Ще один експерт у галузі мілітаризації космосу Павло Лузін припустив, що Росії навряд чи вдасться розгорнути систему "Купол" до 2024 року.

"Швидше, продовжуватиметься по одному запуску на рік. Тобто вони завершать запуск супутників на орбіту Блискавки не раніше 2026 року", — прогнозує він.

Раніше повідомлялося, що у США розробляється нова архітектура повітряної оборони з використанням низькоорбітальних супутників. Агентство Proliferated Warfighter Space Architecture планує задіяти сотні космічних апаратів Tranche 0, які відстежуватимуть, зокрема, запуски гіперзвукових ракет потенційного супротивника.