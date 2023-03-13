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Военный Фокус

Все не по плану: Россия не может завершить создание системы "Купол" из-за санкций

путин на заводе хруничева
Фото: РИА Новости | Президент РФ Владимир Путин и бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин

Завершению создания "космического зонтика" России препятствуют западные санкции, которые ограничивают доступ к электронным компонентам, крайне необходимым в производстве космических аппаратов.

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Россия планирует до конца 2023 запустить еще четыре спутника "Тундра" в рамках создания Единой космической системы (ЕКС) "Купол", предназначенной для раннего обнаружения пусков баллистических ракет. Однако производственные проблемы и западные санкции являются одними из причин задержки космической программы, сообщили обозреватели Defence News 12 марта.

В публикации отмечается, что РФ уже вывела на орбиту шесть спутников "Тундра", которые позволяют обеспечить минимальное покрытие в рамках ЕКС, но для полноценного функционирования "Купола" необходимо вывести на орбиту 10 аппаратов.

Программа "Купол" — что известно?

Группировка спутников "Купол" — это интегрированная космическая система обнаружения и боевого управления, которая была разработана Министерством обороны РФ для того, чтобы помочь стране отслеживать запуски баллистических ракет. ЕКС призвана заменить советские системы "Око" и "Око-1", которые работали с 1982 по 2019 год.

Ранее в Минобороны страны-агрессора планировали запустить все 10 аппаратов к концу 2022, однако позже командующий Воздушно-космическими силами РФ, тогда еще генерал-полковник Сергей Суровикин заявил, что завершение программы предполагается к 2024 году.

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Схема работы ЕКС "Купол"
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Схема работы ЕКС "Купол", наземная часть

Наблюдатель за космической программой РФ Барт Хендрикс отметил, что темпы создания ЕКС были продиктованы устаревшими и вышедшими из строя спутниками.

"Минимальная группировка, необходимая для круглосуточного покрытия, составляет четыре спутника. Но всегда полезно иметь некоторое дублирование, не только для защиты от неисправностей спутников, но и для снижения вероятности ложных тревог", — сказал он.

По его словам, основная причина задержек запусков спутников связана с производственными проблемами, вызванными в большой мере антироссийскими санкциями стран Запада. Часть производственных проблем связана с микроэлектроникой, которая имеет решающее значение для спутников. Кроме того РФ сильно зависит от иностранных компонентов для космической техники, что само по себе вызывает задержки.

"Из-за постоянной смены поставщиков и комплектующих приходится каждый раз проводить новые испытания систем и оценивать их на соответствие требуемым Министерством обороны характеристикам. Это влечет за собой задержки", — рассказал другой собеседник Defence News.

Он уточнил, что поначалу российские инженеры использовали западную электронику, но после 2014 года в большей степени комплектующие были из Китая и Юго-Восточной Азии.

Еще один эксперт в области милитаризации космоса Павел Лузин предположил, что России вряд ли удастся развернуть систему "Купол" к 2024 году.

"Скорее, будет продолжаться по одному запуску в год. То есть они завершат запуск спутников на орбиту Молнии не ранее 2026 года", — прогнозирует он.

Ранее сообщалось, что в США разрабатывается новая архитектура воздушной обороны с использованием низкоорбитальных спутников. Агентство Proliferated Warfighter Space Architecture планирует задействовать сотни космических аппаратов Tranche 0, которые будут отслеживать, в том числе, запуски гиперзвуковых ракет потенциального противника.