"Встаєш і не можеш прийняти душ": мерія готувалася оголосити евакуацію з Києва, — Кличко

За словами градоначальника, президент РФ прорахувався у своїх планах. Путін сподівався за допомогою обстрілів об'єктів енергетики залякати українців, але це не вдалося.

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У січні цього року влада Києва готувалася оголосити евакуацію для населення столиці України. Про це в інтерв'ю німецькому виданню RND, опублікованому 12 березня, розповів мер Віталій Кличко.

"У січні ми були майже близькими до заклику населення евакуюватися", — зокрема, сказав градоначальник.

За словами Кличка, найгірший блекаут у місті тривав 14 годин.

"Не було ні світла, ні води, ні опалення. На щастя, погода була м'яка", — прокоментував мер.

Він наголосив, що ситуація на той момент була вкрай складною.

"Ти встаєш і не можеш прийняти душ. Не можеш злити воду в туалеті, не можеш зателефонувати, бо мобільний телефон не працює. Також не працює телебачення, радіо й інтернет", — згадує голова української столиці.

Для ліквідації наслідків обстрілу комунальні служби у місті працювали цілодобово.

У той же час Кличко впевнений, що президент РФ Володимир Путін прорахувався у своїх планах. Лідер країни-агресора хотів залякати українців, обстрілюючи енергетичну інфраструктуру, однак у нього нічого не вийшло, упевнений мер Києва.

"Він намагався знищити нашу цивільну інфраструктуру і дозволити людям замерзнути на смерть, і це теж не вдалося. Він не зважав на жорстке бажання українців звільнитися від Росії", — додав градоначальник.

При цьому Кличко зазначив, що Україні вдалося вистояти, зокрема завдяки західному озброєнню, враховуючи німецькі системи ППО Iris-T.

"Наші військові у захваті від Iris-T. Кожен удар — точний, ніхто не промахується", — додав мер Києва.

Загалом за час повномасштабної війни у Києві було зруйновано майже 800 будівель.

Нагадаємо, на початку листопада 2022 року газета New York Times із посиланням на чиновників КМДА повідомила, що з Києва збираються вивезти майже 3 млн осіб. ЗМІ процитувало слова голови київського департаменту муніципальної безпеки Романа Ткачука, який повідомив, що подальші удари ЗС РФ по системі енергопостачання можуть повністю знеструмити столицю.