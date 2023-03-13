"Встаешь и не можешь принять душ": мэрия готовилась объявить эвакуацию из Киева, — Кличко

По словам градоначальника, президент РФ просчитался в своих планах. Путин надеялся с помощью обстрелов объектов энергетики запугать украинцев, но ему это не удалось.

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В январе этого года власти Киева готовилась объявить эвакуацию для населения столицы Украины. Об этом в интервью немецкому изданию RND, опубликованном 12 марта, рассказал мэр Виталий Кличко.

"В январе мы были почти близки к призыву населения эвакуироваться", — в частности, сказал градоначальник.

По словам Кличко, наихудший блэкаут в городе длился 14 часов.

"Не было ни света, ни воды, ни отопления. К счастью, погода была мягкой", — прокомментировал мэр.

Он подчеркнул, что ситуация в тот момент была крайне сложной.

"Ты встаешь и не можешь принять душ. Не можешь слить воду в туалете, не можешь позвонить, потому что мобильный телефон не работает. Также не работает телевидение, радио и интернет", — вспоминает глава украинской столицы.

Для ликвидации последствий обстрелов коммунальные службы в городе работали круглосуточно.

В то же время, Кличко уверен, что президент РФ Владимир Путин просчитался в своих планах. Лидер страны-агрессора хотел запугать украинцев, обстреливая энергетическую инфраструктуру, однако у него ничего не вышло, уверен мэр Киева.

"Он пытался уничтожить нашу гражданскую инфраструктуру и позволить людям замерзнуть насмерть, и это тоже не удалось. Он не считался с жестким желанием украинцев освободиться от России", — добавил градоначальник.

При этом Кличко отметил, что Украине удалось выстоять, в том числе, благодаря западному вооружению, включая немецкие системы ПВО Iris-T.

"Наши военные в восторге от Iris-T. Каждый удар — точный, никто не промахивается", — добавил мэр Киева.

Всего за время полномасштабной войны в Киеве было разрушено почти 800 зданий.

Напомним, в начале ноября 2022 года газета New York Times со ссылкой на чиновников КГГА сообщила, что из Киева собираются вывезти около 3 млн человек. СМИ процитировало слова главы киевского департамента муниципальной безопасности Романа Ткачука, который сообщил, что дальнейшие удары ВС РФ по системе энергоснабжения могут полностью обесточить столицу.