Окупанти "мігрують" і імітують видимість оборони: мер Мелітополя про ситуацію в місті

У Мелітополі російські окупанти пересувають техніку з місця на місце, імітуючи бурхливу оборонну діяльність, а їхня кількість вже переважає кількість жителів міста, які залишилися, розповів міський голова Іван Федоров.

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В тимчасово окупованому Мелітополі на сьогодні розміщуються понад 50 тисяч російських окупантів. Вони окупували практично всі будинки і квартири, наявні в місті. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Мелітополь — це суцільна російська військова база, де сьогодні ворога більше, ніж жителів міста, які залишилися. Навколо міста окупанти створили декілька полігонів. Один — на узбережжі Молочного лиману, другий — на узбережжі Азовського моря, і там вони щодня і до ночі проводять навчання", — розповів Федоров.

Він додав, що Сили оборони продовжують ліквідовувати російських окупантів. Зокрема, днями на Пологівському напрямку було знищено чергове базування ЗС РФ з військовою технікою. Також українські артилеристи знищили російський ЗРК "Бук".

"До Енергодара і Мелітополя цими вихідними привозили багато "чорних пакетів", тож їхні полігони їх не рятують. Ми визначаємо, що окупанти проводять "міграцію" між полігонами, намагаючись нагнати ще більшу паніку серед мирного населення і показати видимість своєї роботи — наче вони готові до оборони тимчасово окупованої Запорізької області", — розповів Федоров.

Російські окупанти майже цілодобово штурмують позиції Сил оборони на Кремінському напрямку і в районі Білогорівки, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай 13 березня. ЗС РФ зосередили саме там максимальні зусилля і постійно кидають в наступ нові резерви особового складу — підрозділи з Якутська, з Хабаровська.

Командування ЗС РФ почало застосовувати нову практику покарання мобілізованих, які записують відео зі скаргами, чи відмовляються йти на штурм, повідомили 11 березня в InformNapalm. Їх віддають до ПВК "Вагнер" як "гарматне м'ясо", де у них відбирають телефон, документи і за будь-яке порушення чи відмову йти в атаку можуть розстріляти.