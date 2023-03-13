Оккупанты "мигрируют" и имитируют видимость обороны: мэр Мелитополя о ситуации в городе

В Мелитополе российские оккупанты передвигают технику с места на место, имитируя бурную оборонительную деятельность, а их количество уже больше, чем количество оставшихся жителей города, рассказал городской голова Иван Федоров.

Related video

Во временно оккупированном Мелитополе на сегодняшний день размещаются более 50 тысяч российских оккупантов. Они оккупировали практически все дома и квартиры в городе. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Мелитополь — это сплошная российская военная база, где сегодня врага больше, чем оставшихся жителей города. Вокруг города оккупанты создали несколько полигонов. Один — на побережье Молочного лимана, второй — на побережье Азовского моря, и там они ежедневно и до ночи проводят учения", — рассказал Федоров.

Он добавил, что Силы обороны продолжают ликвидировать российских оккупантов. В частности, на днях на Пологовском направлении было уничтожено очередное базирование ВС РФ с военной техникой. Также украинские артиллеристы уничтожили российский ЗРК "Бук".

"В Энергодар и Мелитополь в эти выходные привозили много "черных пакетов", поэтому их полигоны их не спасают. Мы определяем, что оккупанты проводят "миграцию" между полигонами, пытаясь нагнать еще большую панику среди мирного населения и показать видимость своей работы — будто они готовы к обороне временно оккупированной Запорожской области", — рассказал Федоров.

Российские оккупанты почти круглосуточно штурмуют позиции Сил обороны на Кременском направлении и в районе Белогоровки, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 13 марта. ВС РФ сосредоточили именно там максимальные усилия и постоянно бросают в наступление новые резервы личного состава – подразделения из Якутска, из Хабаровска.

Командование ВС РФ начало применять новую практику наказания мобилизованных, записывающих видео с жалобами, или отказываются идти на штурм, сообщили 11 марта в InformNapalm. Их отдают в ЧВК "Вагнер" как "пушечное мясо", где у них отбирают телефон, документы и при любом нарушении или отказе идти в атаку могут расстрелять.