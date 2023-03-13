"Знезброїли Україну за 2-3 дні": у РФ обіцяють "перемогти" весь західний світ (відео)

За словами головної редакторки російського пропагандистського телеканалу RT Маргарити Симоньян, ЗС РФ знищили основні військові сили України в перші дні війни, "коли взяли Гостомель". Потім розпочалася війна з НАТО.

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На російському ТБ заявили, що перемогли Україну в перші декілька днів повномасштабного вторгнення, а тепер ведуть війну з НАТО. Про це заявила головна редакторка російського пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян, фрагмент відео у своєму Twitter опублікував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Симоньян стверджує, що нібито й не сумнівається у тому, що російським військам під силу протистояти Заходу.

"Давайте зрозуміємо, з ким ми воюємо. Ми не воюємо ні з якою Україною. Україну ми, як таку, перемогли в перші два-три, скільки там днів. Коли взяли Гостомель… ну, обеззброїли зовсім Україну, знищивши основні її військові сили, а потім почалася війна з НАТО і не тільки з НАТО тому, що ми воюємо з країнами, які не входять до НАТО. Так от, зараз йде війна з НАТО на території України", — заявила пропагандистка.

Симоньян каже, що достатньо уявити, що буде, "коли ми у цій війні переможемо".

"Я навмисно кажу не якщо, а коли, з божою поміччю", — сказала Симоньян і при цьому перехрестилася.

Осінивши себе хресними знаменням, одна з перших осіб російської пропаганди заявила, що зі взяттям Бахмута (у РФ місто називають Артемівськом) і Вугледара Росія "переможе весь західний світ, який туди зараз відправляє всю свою міць".

Симоньян також згадала, що деякі в РФ називають війну в Україні "спецоперацією", а інші — війною. Вона ж не бачить принципових відмінностей.

Симоньян — про перемогу над Україною "за два-три дні"

Реакція України

Радник голови МВС України Антон Геращенко зазначив, що у разі захоплення Бахмута в РФ піднесуть це як "велику перемогу над НАТО".

"Складне та небезпечне десятиліття"

Російське вторгнення в Україну та китайська агресія в Тайвані можуть сформувати світ, який можна буде охарактеризувати такими словами, як "небезпека, безлад та поділ". Про це попередив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Британський прем'єр прогнозує "складне та небезпечне десятиліття". Уряд Великобританії в понеділок, 13 березня, опубліковав оновлений прогноз щодо оборони, безпеки та зовнішньої політики.

У 63-сторінковому документі йдеться про те, що світ зіткнувся з найбільшими за останні кілька десятиліть викликами, а поточні загрози безпеці можуть вилитися в "неконтрольований конфлікт" із застосуванням ядерної зброї.

Пріоритетним завданням британське керівництво бачить заходи, спрямовані на усунення загроз, які представляє війна, що розв'язана Росією, в Європі,

Водночас потенційна війна в Індо-Тихоокеанському регіоні, де Китай загрожує вторгненням до Тайваню, може мати "ще більші глобальні наслідки порівняно з війною в Україні".

Раніше Фокус повідомляв, що у Кремлі оцінили можливість мирних переговорів із Києвом. Секретар російського президента Дмитро Пєсков бачить можливим досягнення поставленої мети війни в Україні "тільки військовим шляхом".

Нагадаємо, що перед весняним контрнаступом ЗСУ іспанські інструктори навчають танкістів з України на Leopard 2. Підготовка відбувається на полігоні у Сарагосі.