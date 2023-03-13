"Обезоружили Украину за 2-3 дня": в РФ обещают "победить" весь западный мир (видео)

По словам главреда российского пропагандистского телеканала RT Маргариты Симоньян, ВС РФ уничтожили основные военные силы Украины в первые дни войны, "когда взяли Гостомель". Потом началась война с НАТО.

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На российском ТВ заявили, что победили Украину в первые несколько дней полномасштабного вторжения, а теперь ведут войну с НАТО. Об этом заявила главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян, фрагмент видео в своем Twitter опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Симоньян утверждает, что якобы и не сомневается в том, что российским войскам по силам противостоять Западу.

"Давайте поймем, с кем мы воюем. Мы не воюем ни с какой Украиной. Украину мы, как таковую, победили в первые два-три, сколько там дней. Когда взяли Гостомель… ну, обезоружили совершенно Украину, уничтожив основные ее военные силы, а потом началась война с НАТО и не только с НАТО, потому что мы воюем со странами и не входящими в НАТО. Так вот, сейчас идет война с НАТО на территории Украины", — заявила пропагандистка.

Симоньян говорит, что достаточно представить, что будет, "когда мы в этой войне победим".

"Я намеренно говорю не если, а когда, с божьей помощью", — сказала Симоньян и при этом перекрестилась.

Осенив себя крестными знамением, одно из первых лиц российской пропаганды, заявило, что со взятием Бахмута (в РФ город называют Артемовском) и Угледара Россия "победит весь западный мир, который туда сейчас отправляет всю свою мощь".

Симоньян также упомянула, что некоторые в РФ называют войну в Украине "спецоперацией", а другие — войной. Она же не видит принципиальных отличий.

Симоньян — о победе над Украиной "за два-три дня"

Реакция Украины

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко отметил, что, в случае захвата Бахмута, в РФ преподнесут это как "большую победу над НАТО".

"Сложное и опасное десятилетие"

Российское вторжение в Украину и китайская агрессия в Тайване могут сформировать мир, который можно будет охарактеризовать такими словами, как "опасность, беспорядок и разделение". Об этом предупредил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Британский премьер прогнозирует "сложное и опасное десятилетие". Правительство Великобритании в понедельник, 13 марта, опубликовано обновленный прогноз, касающийся обороны, безопасности и внешней политики.

В 63-страничном документе речь идет о том, что мир столкнулся с крупнейшими за последние несколько десятилетий вызовами, а текущие угрозы безопасности могут вылиться в "неконтролируемый конфликт" с применением ядерного оружия.

Приоритетной задачей британское руководство видит меры, направленные на устранение угроз, которые представляет развязанная Россией война в Европе,

Вместе с тем потенциальная война в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай угрожает вторжением Тайваню может возыметь "еще большие глобальные последствия по сравнению с войной в Украине".

Ранее Фокус сообщал, что в Кремле оценили возможность мирных переговоров с Киевом. Секретарь российского президента Дмитрий Песков видит возможным достижение поставленных целей войны в Украине "только военным путем".

Напомним, что перед весенним контрнаступлением ВСУ испанские инструкторы обучают танкистов из Украины на Leopard 2. Подготовка проходит на полигоне в Сарагосе.