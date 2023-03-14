"США нас намагаються придушити": CNN прогнозує загострення відносин Пекіна з Вашингтоном

На минулих сесіях Всекитайських зборів народних представників дедалі помітніше, що у Пекін займе жорсткішу позицію проти США. Про це говорять як нові призначення в уряді, так і прямі випади китайських політиків у бік Штатів, наголошують журналісти.

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Сі Цзіньпін отримав третю каденцію на чолі Китаю і тепер прагне дати відсіч США більше, ніж будь-коли за останні десятиліття. Про це повідомляє CNN.

Всекитайські збори народних представників не лише підтримали безпрецедентний третій термін Сі Цзіньпіна, а й схвалили його план реформ, спрямованих на подальше посилення ролі партії у всіх аспектах ухвалення рішення та управління країною.

Під час виступу нового прем'єр-міністра Лі Цяна метою його уряду було названо виконання завдань центрального комітету партії. Також він 7 разів цитував Сі Цзіньпіна та 11 разів партію.

Видання окремо виділяє позицію Китаю щодо США. Помітна суттєва зміна тону на двох сесіях Всекитайських зборів народних представників. Тому автори припускають, що кожна заява на виступі була виваженою і ретельно продумувалась. Тому коли Сі разом зі своїми радниками зробив випад у бік США — це заздалегідь планувалося.

"Західні країни на чолі зі США всебічно стримували та пригнічували нас, що створило безпрецедентно серйозні проблеми для нашого розвитку", — сказав Сі Цзіньпін.

Зазвичай, Пекін уникав таких заяв у бік США, вони обмежувалися фразами "західні країни" або "деякі західні країни". Третя каденція Сі Цзіньпіна ознаменується помітною ескалацією.

Слідом за виступом Сі Цзіньпіна новий глава МЗС Китаю Цінь Ґан підтримав лідера, заявивши, що якщо Штати не припинять стримувати і придушувати Китай, то дві наддержави напевно прийдуть до конфлікту і конфронтації. Ще однією ознакою навмисного загострення зі США є призначення міністром оборони генерала Лі Шанфу, який перебуває під санкціями з 2018 року за закупівлю у НВАК російського озброєння.

Нагадаємо, 14 березня у ЗМІ писали, що президент Джо Байден запланував зустріч із Сі Цзіньпіном, щоб обговорити подальший розвиток відносин.

Також ЗМІ писали, що "мирний план" Китаю повністю узгоджено з РФ, а тому є "троянським конем" для України.