На прошедших сессиях Всекитайского собрания народных представителей все более заметно, что в Пекин займет более жесткую позицию против США. Об этом говорят как новые назначения в правительстве, так и прямые выпады китайских политиков в сторону Штатов, отмечают журналисты.

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Си Цзиньпин получил третью каденцию во главе Китая и теперь стремиться дать отпор США больше, чем когда-либо за последние десятилетие. Об этом сообщает CNN.

Всекитайское собрание народных представителей не только поддержало беспрецедентный третий срок Си Цзиньпина, но и одобрило его план реформ, которые направлены на дальнейшее усиление роли партии во всех аспектах принятия решения и управления страной.

В ходе выступления нового премьер-министра Ли Цяна целью его правительства было названо выполнение задач центрального комитета партии. Также он 7 раз цитировал Си Цзиньпина и 11 раз партию.

Издание отдельно выделяет позицию Китая по отношению к США. Заметно существенное изменение тона на двух сессиях Всекитайского собрания народных представителей. Поэтому авторы предполагают, что каждое заявление на выступлении было взвешенным и тщательно продумывалось. Поэтому когда Си вместе со своими советниками сделал выпад в сторону США — это все заранее планировалось.

"Западные страны во главе с США всесторонне сдерживали и подавляли нас, что создало беспрецедентно серьезные проблемы для нашего развития", — сказал Си Цзиньпин.

Обычно Пекин избегал таких заявлений в сторону США, они ограничивались фразами "западные страны" или "некоторые западные страны". Третья каденция Си Цзиньпина ознаменуется заметной эскалацией.

Вслед за выступлением Си Цзиньпина новый глава МИД Китая Цинь Ган поддержал лидера заявив, что если Штаты не прекратят сдерживать и подавлять Китай, то две сверхдержавы наверняка придут к конфликту и конфронтации. Еще одним признаком намеренного обострения с США является назначение министром обороны генерала Ли Шанфу, который находится под санкциями с 2018 года за закупку в НОАК российского вооружения.

Напомним, 14 марта в СМИ писали, что президент Джо Байден запланировал встречу с Си Цзиньпином, чтобы обсудить дальнейшее развитие отношений.

Также СМИ писали, что "мирный план" Китая полностью согласован с РФ, а потому является "троянским конем" для Украины.