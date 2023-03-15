У Києві можливі мережеві обмеження електроенергії, — КМВА

Киян просять використовувати електроенергію ощадливо та не вмикати одночасно кілька потужних приладів.

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У столиці можливі мережеві обмеження через зростання споживання електроенергії. Є ймовірність, що для киян введуть ліміти, щоб уникнути перевантажень та аварій. Про це з посиланням на інформацію "Укренерго" повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

"Для відновлення надійності електропостачання треба більше часу. Енергетики цілодобово працюють над цим", — написала пресслужба КМВА.

Також адміністрація закликає киян свідомо споживати електроенергію та не вмикати одночасно декілька потужних приладів.

"Кожен з вас, своїм відповідальним ставленням може допомогти пришвидшити повернути Київ до стабільного забезпечення електроенергією", — зазначили у КМВА.

У соцмережах НЕК "Укренерго" також написали про обмеження у столиці.

"Для відновлення надійності електропостачання великих обласних центрів до рівня, який був в енергосистемі до повномасштабного вторгнення, треба більше часу", — наголосили енергетики.

Нагадаємо, 15 березня пресслужба Міністерства енергетики України попередила про можливі нетривалі відключення світла у кількох регіонах. На Житомирщині та на Київщині ремонтують електромережі. Загалом, за словами голови міністерства Германа Галущенка, українська енергосистема продовжує працювати з резервом потужності, а генерація повністю забезпечує потреби споживачів електроенергії.

Раніше, 14 березня, Герман Галущенко заявив, що відключення пов’язані з пошкодженнями окремих ділянок мережі. Нині триває ремонт об’єктів, постраждалих від ракетного обстрілу ЗС РФ 9 березня.