В Киеве возможны сетевые ограничения электроэнергии, — КГВА

Киевлян просят использовать электроэнергию бережливо и не включать одновременно несколько мощных приборов.

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В столице возможны сетевые ограничения из-за роста потребления электроэнергии. Есть вероятность, что для киевлян введут лимиты во избежание перегрузок и аварий. Об этом со ссылкой на "Укрэнерго" сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

"Для восстановления надежности электроснабжения нужно больше времени. Энергетики круглосуточно работают над этим", — написала пресс-служба КГВА.

Также администрация призывает киевлян сознательно потреблять электроэнергию и одновременно не включать несколько мощных приборов.

"Каждый из вас своим ответственным отношением может помочь ускорить вернуть Киев к стабильному обеспечению электроэнергией", — отметили в КГВА.

В соцсетях НЭК "Укрэнерго" также написали об ограничениях в столице.

"Для восстановления надежности электроснабжения крупных областных центров до уровня, который был в энергосистеме до полномасштабного вторжения, нужно больше времени", — подчеркнули энергетики.

Напомним, 15 марта прессслужба Министерства энергетики Украины предупредила о возможных непродолжительных отключениях света в нескольких регионах. В Житомирской и Киевской областях ремонтируют электросети. В целом, по словам главы министерства Германа Галущенко, украинская энергосистема продолжает работать с резервом мощности, а генерация полностью обеспечивает потребности потребителей электроэнергии.

Ранее, 14 марта, Герман Галущенко заявил, что отключения связаны с повреждениями отдельных участков сети. В настоящее время продолжается ремонт объектов, пострадавших от ракетных обстрелов ВС РФ 9 марта.