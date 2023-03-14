"Есть повреждения": в Минэнерго рассказали, в каких областях возможны отключения света

Генерации электроэнергии, по словам министра Германа Галущенко, достаточно для покрытия всех потребителей, но жителям Киева, Харьковской, Житомирской и Киевской областей придется столкнуться с временными отключениями.

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Во вторник, 14 марта, энергосистема будет работать без ограничений потребителей электроэнергии. Об этом сообщил в своем Facebook министр энергетики Герман Галущенко.

По словам министра, генерации электроэнергии в Украине на текущее время достаточно для покрытия всех потребителей электроэнергии в стране, в то же время в связи с повреждениями отдельных участков сети местами сохраняются отключения.

Сейчас ведутся ремонтные работы на объектах высоковольтных сетей, пострадавших в результате последнего массированного обстрела 9 марта.

Галущенко сообщил, что в частности, в Житомирской области возможны временные ограничения электроснабжения отдельных категорий потребителей в связи с ремонтом сетевой инфраструктуры.

Вчера энергетики обратились к жителям Харькова с просьбой с 13 марта снизить потребление электроэнергии. Такая необходимость связана с проведением обновительных работ на объектах НЭК "Укрэнерго". В Харьковоблэнерго сообщается, что Харьков и область могут столкнуться с почасовыми графиками отключения света в ближайшие дни.

Также в Киеве и Киевской области будут частично применены стабилизационные отключения. Об этом сообщили сегодня в компании ДТЭК.

На прошлой неделе, 9 марта Фокус писал о массированном обстреле Украины со стороны РФ, была выпущена 81 ракета различного базирования. В результате обстрела во многих городах были повреждены объекты критической инфраструктуры.

Напомним, в конце февраля представители Минэнерго рассказали, как теплая погода и рост светового дня улучшили ситуацию с энергоснабжением в Украине.

Также, после массированного ракетного удара 9 марта, в ДТЭК объяснили украинцам, почему компания вводит превентивные отключения света в некоторых регионах страны.