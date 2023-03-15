Чекають компенсації від США: прем'єр-міністр Словаччини вирішив відправити МіГ-29 в Україну

За словами міністра оборони Словаччини, країна може отримати компенсацію у розмірі 900 млн. доларів. Частину фінансування нададуть США.

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Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер заявив, що країна передасть Україні винищувачі МІГ-29, а уряд не чекатиме на рішення парламенту. Про це пише видання Pravda.

Повідомляється, що з цього приводу було зібрано спеціальну комісію увечері 14 березня. На засіданні міністр оборони Ярослав Надь хотів проінформувати депутатів парламенту про те, які країни вже поставили Україні винищувачі та яку компенсацію отримає Словаччина, якщо наважиться піти на такий крок.

Крім того, Надь заявив, що питання не у повноваженнях, а у тому, чи хоче Словаччина допомогти Україні.

"У нас є пропозиція у розмірі 900 мільйонів доларів готівкою та військовою технікою для Словаччини", — сказав він.

За його словами, частину фінансування Словаччина отримає від США.

Щоправда, як повідомляється, Надю поки що невідомо, коли саме це питання справді дійде до уряду. Так, насамперед мають відбутися переговори із союзниками з цього приводу. Більше того, як повідомляться, президентка Словаччини Зузана Чапутова має ухвалити рішення про це.

Видання пише, що конституційний юрист Вінсент Буйняк вважає, що уряд не має компетенції вирішувати такі серйозні питання зовнішньої політики. Надь з ним не згоден.

За словами журналістів, Словаччина мала всього 12 винищувачів МІГ-29, які були придбані ще в 1990-і роки у Росії. Один із них розібрали у 2019 році, також деякі зовсім не можуть літати.

Нагадаємо, що 14 березня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Україна може отримати винищувачі МіГ-29 протягом 4-6 тижнів. За його словами, Варшава готова надати Повітряним силам радянські винищувачі, але у складі міжнародної коаліції.