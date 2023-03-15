Ждут компенсации от США: премьер-министр Словакии решил отправить МиГ-29 в Украину

По словам министра обороны Словакии, страна может получить компенсацию в размере 900 млн долларов. Часть финансирования предоставят США.

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Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна передаст Украине истребители МИГ-29, а правительство не будет ждать решение парламента. Об этом пишет издание Pravda.

Сообщается, что по этому поводу была собрана специальная комиссия вечером 14 марта. На заседании министр обороны Ярослав Надь хотел проинформировать депутатов парламента о том, какие страны уже поставили Украине истребители и какую компенсацию получит Словакия, если также решится пойти на такой шаг.

Кроме того, Надь заявил, что вопрос не в полномочиях, а в том, хочет ли Словакия помочь Украине.

"У нас есть предложение в размере 900 миллионов долларов наличными и военной техникой для Словакии", — сказал он.

По его словам, часть финансировали Словакия получит от США.

Правда, как сообщается, Надю пока неизвестно, когда именно этот вопрос действительно дойдет до правительства. Так, в первую очередь должны состояться переговоры с союзниками по этому поводу. Более того, как сообщатся, президент Словакии Зузана Чапутова должна принять решение об этом.

Издание пишет, что конституционный юрист Винсент Буйняк считает, что правительство не обладает компетенцией решать такие серьезные вопросы внешней политики. Надь с ним не согласен.

По словам журналистов, у Словакии было всего 12 истребителей МИГ-29, которые были приобретены еще в 1990-е годы у России. Один из них разобрали в 2019 году, также несколько вовсе не могут летать.

Напомним, что 14 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина может получить истребители МиГ-29 в течение 4-6 недель. По его словам, Варшава готова предоставить Воздушным силам советские истребители, но в составе международной коалиции.