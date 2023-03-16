"Мають жорстко реагувати": в ОП розповіли, чому зросла кількість тривог (відео)

За словами радника Офісу президента Михайла Подоляка, тактика росіян не є чимось новим і спрямована переважно на дві складові: психологічний та економічний тиск.

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, для чого РФ регулярно піднімає в небо носії "Кинджалів". Про це він заявив в ефірі телемарафону.

В останні кілька днів в Україні значно зросла кількість повітряних тривог і причиною цього злети російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал", але, за словами радника голови ОП, ця тактика не є новою.

Подібні дії противника є досить передбачуваними і складається тактика з двох складових. Насамперед РФ розраховує на психологічний тиск, щоб занепокоїти українців. Коли вмикається сирена — робота зупиняється.

Друга складова полягає в економіці України та її міст. Як уже було сказано вище, робота підприємств, кафе, громадського транспорту та інших бізнесів зупиняється, доки не пройде небезпека.

Така тактика вже простежувалася раніше, але при цьому не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги, навіть якщо переконані, що жодної загрози він не несе цього разу, зауважив радник голови ОП.

"Просто зараз зменшилася кількість стратегічних ракет, які в них є. Не треба казати: "Давайте менше реагувати", коли в Білорусі підіймається цей МіГ. Мовляв, давайте продовжувати працювати, давайте не звертати уваги. Ні, так не повинно бути. Тому давайте, поки ця війна не закінчиться, будемо реагувати, як ми реагували і місяць, і два, і пів року тому. Жодних послаблень бути не повинно. Маємо жорстко реагувати — є сирена, відповідно, йдемо в бомбосховище", — заявив Михайло Подоляк.

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Нагадаємо, 16 березня в Офісі президента відреагували на пожежу в будівлі ФСБ у Ростові. За словами Михайла Подоляка, інцидент говорить про те, що в Російській Федерації також ослаб контроль з боку силових структур. Україна не має до нього жодного стосунку.