"Должны жестко реагировать": в ОП рассказали, почему возросло количество тревог (видео)

По словам советника Офиса президента Михаила Подоляка, тактика россиян не является чем-то новым и направлена в основном на две составляющие: психологическое и экономическое давления.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, для чего РФ регулярно подымает в небо носители "Кинжалов". Об этом он заявил в эфире телемарафона.

В последние несколько дней в Украине значительно возросло количество воздушных тревог и причиной тому взлеты российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал", но по словам советника главы ОП, эта тактика не является новой.

Подобные действия противника являются достаточно предсказуемыми и состоит тактика из двух составляющих. В первую очередь РФ рассчитывает на психологическое давление, чтобы обеспокоить украинцев. Когда включается сирена — работа останавливается.

Вторая составляющая состоит в экономике Украины и ее городов. Как уже было сказано выше, работа предприятий, кафе, общественного транспорта и других бизнесов останавливается до тех пор, пока не пройдет опасность.

Такая тактика уже прослеживалась ранее, но при этом не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги, даже если убеждены, что никакой угрозы он не несет в этот раз, подметил советник главы ОП.

"Просто сейчас уменьшилось количество стратегических ракет, которые у них есть. Не надо говорить: "Давайте меньше реагировать", когда в Беларуси поднимается этот МиГ. Мол, давайте продолжать работать, давайте не обращать внимания. Нет, так не должно быть. Поэтому давайте, пока эта война не закончится, будем реагировать, как мы реагировали и месяц, и два, и пол года назад. Никаких послаблений быть не должно. Должны жестко реагировать – есть сирена, соответственно, идем в бомбоубежище", – заявил Михаил Подоляк.

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Напомним, 16 марта в Офисе президента отреагировали на пожар в здании ФСБ в Ростове. По словам Михаила Подоляка, инцидент говорит о том, что в Российской Федерации также ослаб контроль со стороны силовых структур. Украина не имеет к нему никакого отношения.