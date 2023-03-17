"Не все так однозначно": російський комік Бєлий висловився проти війни в Україні (відео)

Стендапер розповів, що має в Україні багато друзів і родичів, тому він ніяк не може підтримувати те, що почала російська влада. Водночас офіційним джерелам Кремля він довіряти не може, адже вони постійно роблять усе навпаки.

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Російський комік Руслан Бєлий виступив проти війни його держави проти України під час одного зі своїх виступів. Про це повідомляє портал The Insider.

Регулярно чоловік дає концерти, на яких у жартівливій формі обговорює актуальні теми. За більш як рік черга дійшла й до повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Він висміяв це рішення президента Володимира Путіна, а також пожартував про дезінформацію, яка виходить із вуст пропагандистів і "офіційних джерел".

"Я не збираюся відстоювати інтереси однієї людини, розумієте. Тим більше, куди мені йти? У мене батько з України, у мене там половина родичів. У мене там є друг Євген, він живе в Одесі, і останнє, чого я хочу, щоб друг Євген ху*чив у мене з міномета десь під Херсоном із фразою: "Не все так однозначно, Руслане". Мій друг Євген уже рік у теробороні. Він п*здець як уміє ху*чити з міномета. Я метеоролог. Мені що, вітер визначати? О, звідти, звідки ху*чить із міномета. Сьогодні долетить швидше", — говорить про ситуацію, що склалася, Руслан Бєлий.

У версію про те, що Україна почала б у будь-якому разі війну першою, він теж не вірить, і вважає ці розповіді з розряду анекдотів, де "Лукашенко знав, звідки готується напад".

Руслан Бєлий розуміє, що за подібні висловлювання в РФ тепер можна отримати тюремний строк, але якщо використати інформацію з "офіційних джерел" — можна уникнути покарання.

"А я не можу використовувати інформацію з офіційних джерел, тому що я як не ввімкну ТБ, вони постійно кричать. Тим паче давайте подивимося, що говорили офіційні джерела за останній рік: війни не буде, строковиків там не буде, мобілізації не буде… Це що ж виходить? Послухай офіційні джерела та зроби навпаки?" — продовжив комік. Дотримуючись цієї логіки, він упевнений, що ядерної війни точно не буде, адже в Кремлі активно погрожують "червоною кнопкою".

Виступ Руслана Бєлого проти війни: якою була реакція влади

Практично відразу після того, як ролик із концерту було опубліковано в мережі, координатор місцевого регвідділення "ЛДПР" Павло Большов відправив до ГУ СКР Воронезької області звернення з проханням перевірити чоловіка на екстремізм, повідомляють росЗМІ.

"Вражають байдужість і прихована ненависть до своїх співвітчизників. Особливого цинізму висловлюванням додає наявність у Бєлого Руслана Вікторовича військового звання капітана та медалі "За відмінність у військовій службі" третього ступеня", — заявив Большов.

Нагадаємо, 8 грудня ЗМІ повідомляли, що росіяни написали донос на свого друга-українця, який висловився проти війни. Громадянин України Олександр В., який із 2013 року проживає в РФ, у приватній бесіді висловив підтримку бійцям "Азова". Після цього він одержав кримінальну справу.