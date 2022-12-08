Росіяни написали донос на свого друга-українця, який висловився проти війни, — ЗМІ

Громадянин України Олександр В., який з 2013 року проживає в РФ, у приватній бесіді висловив підтримку бійцям "Азова". Після цього проти чоловіка порушили кримінальну справу.

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У російському місті Южно-Сахалінськ порушили кримінальну справу проти громадянина України Олександра В. за статтею про "дискредитацію ЗС РФ". Про це пише видання ASTRA.

Як стало відомо журналістам, українець у гостях у своїх друзів-росіян у приватній розмові висловився проти військової агресії Росії, а також підтримав військових українського батальйону "Азов". Після цього знайомі написали на нього донос у поліцію.

Чоловік постійно проживає у Росії з 2013 року. До цього він притягувався до адміністративної відповідальності за критику російської влади. Так, у червні цього року Олександр написав на сахалінському сайті Sakh.com коментарі, у яких засудив повномасштабну війну проти України.

Як повідомляється, внаслідок Південно-Сахалінський суд присудив українцю штраф у розмірі 30 тис. рублів [17,4 тис. грн].

За даними журналістів, громадянин України перебуває в СІЗО в іншій справі — про замах на вбивство.

Нагадаємо, за перше півріччя 2022 року росіяни написали в Роскомнагляд 145 тисяч доносів. Загальна кількість доносів у Росії зросла на 25,5% порівняно з минулим роком.

Раніше Фокус у своїй статті розповідав, як у Росію повернулася радянська практика доносів.