Россияне написали донос на своего друга-украинца, который высказался против войны, — СМИ

Гражданин Украины Александр В., с 2013 года проживающий в РФ, в частной беседе выразил поддержку бойцам "Азова". После этого на мужчину завели уголовное дело.

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В российском городе Южно-Сахалинск возбудили уголовное дело в отношении гражданина Украины Александра В. по статье о "дискредитации ВС РФ". Об этом пишет издание ASTRA.

Как стало известно журналистам, украинец, будучи в гостях у своих друзей-россиян, в частном разговоре высказался против военной агрессии России, а также поддержал военных украинского батальона "Азов". После этого знакомые написали на него донос в полицию.

Мужчина постоянно проживает в России с 2013 года. До этого он уже привлекался к административной ответственности за критику российской власти. Так, в июне этого года Александр написал на сахалинском сайте Sakh.com комментарии, в которых осудил полномасштабную войну против Украины.

Как сообщается, в результате Южно-Сахалинский суд присудил украинцу штраф в размере 30 тыс. рублей [17,4 тыс. грн].

По данным журналистов, в настоящее время гражданин Украины находится в СИЗО по другому делу — о покушении на убийство.

Напомним, за первое полугодие в 2022 году россияне написали в Роскомнадзор 145 тысяч доносов. Общее число доносов в России выросло на 25,5% по сравнению с прошлым годом.

Ранее Фокус в своей статье рассказывал, как в Россию вернулась советская практика доносов.