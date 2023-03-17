"Не все так однозначно": российский комик Белый высказался против войны в Украине (видео)

Стендапер рассказал, что у него в Украине много друзей и родственников, поэтому он никак не может поддерживать то, что начала российская власть. При этом "официальным источникам" Кремля он доверять не может, ведь они постоянно делают все наоборот.

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Российский комик Руслан Белый выступил против войны его государства против Украины во время одного из своих выступлений. Об этом сообщает портал The Insider.

Регулярно мужчина дает концерты на которых в шутливой форме обсуждает актуальные темы. Спустя больше года очередь добралась и до полномасштабной войны, которую начала Россия. Он высмеял это решение президента Владимира Путина, а также пошутил о дезинформации, которая исходит из уст пропагандистов и "официальных источников".

"Я не собираюсь отстаивать интересы одного человека, понимаете. Тем более, куда мне идти? У меня отец из Украины, у меня там половина родственников. У меня там есть друг Евгений, он живет в Одессе, и последнее, чего я хочу, чтоб друг Евгений ху*чил в меня из миномета где-то под Херсоном с фразой: "Не все так однозначно, Руслан". Мой друг Евгений уже год в теробороне. Он п*здец как умеет ху*чить из миномета. Я метеоролог. Мне что, ветер определять? О, оттуда, откуда ху*чит из миномета. Сегодня долетит быстрее", — говорит о сложившейся ситуации Руслан Белый.

В версию о том, что Украина начала бы в любом случае войну первой он тоже не верит, и считает эти рассказы из разряда анекдотов, где "Лукашенко знал, откуда готовится нападение".

Руслан Белый понимает, что за подобные высказывания в РФ теперь можно получить тюремный срок, но если использовать информацию из "официальных источников" — можно избежать наказания.

"А я не могу использовать информацию из официальных источников, потому что я как ни включу ТВ, они постоянно кричат. Тем более давайте посмотрим, что говорили официальные источники за последний год: войны не будет, срочников там не будет, мобилизации не будет… Это что же получается? Послушай официальные источники и сделай наоборот?", — продолжил комик. Следуя этой логике он уверен, что ядерной войны точно не будет, ведь в Кремле активно угрожают "красной кнопкой".

Выступление Руслана Белого против войны: какой была реакция властей

Практически сразу после того как ролик с концерта был опубликован в сеть, координатор местного реготделения "ЛДПР" Павел Большов отправил в ГУ СКР Воронежской области обращение с просьбой проверить молодого человека на экстремизм, сообщают росСМИ.

"Поражают безразличие и скрытая ненависть к своим соотечественникам. Особого цинизма высказываниям прибавляет наличие у Белого Руслана Викторовича воинского звания капитана и медали "За отличие в военной службе" третьей степени", — заявил Большов.

Напомним, 8 декабря СМИ сообщали, что россияне написали донос на своего друга-украинца, который высказался против войны. Гражданин Украины Александр В., с 2013 года проживающий в РФ, в частной беседе выразил поддержку бойцам "Азова". После этого он получил уголовное дело.