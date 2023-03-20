Електронна "начинка" Т-90М: танки ЗС РФ виявилися не зовсім російськими, — експерти

Українські фахівці зазначили, що електронні компоненти, які використовуються в системі управління вогнем "Калина" та оптико-електронних системах, виявилися західним виробництвом.

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Українські експерти поділилися цікавими фактами про електронні компоненти новітнього російського танка Т-90М, який потрапив їм до рук після того, як машина була захоплена бійцям ЗСУ. Як виявилося електроніка танка, що серійно випускається, яка полягає на озброєнні ЗС РФ, в основному має західне походження. Про це пише польське видання Defence 24.

Згідно з отриманою інформацією, практично вся електроніка, яка використовується, наприклад, у системі управління вогнем "Калина" та оптико-електронних системах, не виробляється в Росії. Зокрема, інтегральні схеми поставлялися американськими виробниками Texas Instruments, ISSI або XILINX, а тепловізійна камера походить з французького сімейства Catherine FC, виробленого компанією Thales.

Оглядачі зазначають, що ці компоненти, ймовірно, було поставлено ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну та до запровадження антиросійських санкцій.

Наявність такої кількості електроніки західних виробників говорить про те, що, ймовірно, сьогоднішнє виробництво танків Т-90М вже здійснюється у відносно невеликих масштабах. А електронна "начинка" застосовується із запасів чи запасних частин.

Таким чином, в найближчому майбутньому російським виробникам залишається два варіанти: або спростити конструкцію танка Т-90М, використавши більш старі комплекси управління вогнем 1А45Т "Іртиш", які застосовуються в танках Т-80У, Т-90 і Т-90А, або припинити виробництво танків Т-90М.

Експерти говорять про те, що, звісно, росіяни можуть закуповувати громадянську електроніку в обхід санкцій у нейтральних чи дружніх Москві країнах. Однак постає питання, наскільки вона відповідатиме жорстким вимогам воєнного виробництва, оскільки її використання збільшить кількість випадків виходу систем танка з ладу.

Щодо отримання компонентів з Китаю, то доступ до них також може бути обмежений китайською стороною, яка намагається зберігати дистанцію та не надавати Москві відкриту допомогу у її воєнній агресії проти України.

Нагадаємо, українські експерти із Центру дослідження трофейного та перспективного озброєння та воєнної техніки провели аналіз трофейних танків Т-90М "Прорив". У процесі дослідження з'ясувалося, що за багатьма параметрами новий російський танк виявився ідентичним радянському Т-72Б.