Электронная "начинка" Т-90М: танки ВС РФ оказались не совсем российскими, — эксперты

Украинские специалисты отметили, что электронные компоненты, используемые в системе управления огнем "Калина" и оптико-электронных системах, оказались западного производства.

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Украинские эксперты поделились интересными фактами об электронных компонентах новейшего российского танка Т-90М, который попал им в руки после того, как машина была захвачена бойцам ВСУ. Как оказалось электроника серийно выпускаемого танка, который состоит на вооружении ВС РФ, в основном имеют западное происхождение. Об этом пишет польское издание Defence 24.

Согласно полученной информации, практически вся электроника, используемая, например, в системе управления огнем "Калина" и оптико-электронных системах, не производится в России. В частности интегральные схемы поставлялись американскими производителями Texas Instruments, ISSI или XILINX, а тепловизионная камера происходит из французского семейства Catherine FC, производимого компанией Thales.

Обозреватели отмечают, что эти компоненты, вероятно, были поставлены еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину и до введения антироссийских санкций.

Наличие такого количества электроники западных производителей говорит о том, что, по всей вероятности, нынешнее производство танков Т-90М уже осуществляется в относительно небольших масштабах. А электронная "начинка" применяется из запасов или запасных частей.

Таким образом, в обозримом будущем российским производителям остается два варианта: либо упростить конструкцию танка Т-90М, используя более старые комплексы управления огнем 1А45Т "Иртыш", которые применяются в танках Т-80У, Т-90 и Т-90А, либо прекратить производство танков Т-90М.

Эксперты говорят о том, что, конечно, россияне могут закупать гражданскую электронику в обход санкций в нейтральных или дружественных Москве странах. Однако возникает вопрос, насколько она будет соответствовать жестким требованиям военного производства, поскольку ее использование увеличит количество случаев выхода систем танка из строя.

Что касается получение компонентов из Китая, то доступ к ним также может быть ограничен китайской стороной, которая старается сохранять дистанцию и не оказывать Москве открытую помощь в ее военной агрессии против Украины.

Напомним, украинские эксперты из Центра исследования трофейного и перспективного вооружения и военной техники провели анализ трофейных танков Т-90М "Прорыв". В ходе исследования выяснилось, что по многим параметрам новейший российский танк оказался идентичным советскому Т-72Б.