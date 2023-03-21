Україна отримала від європейських союзників третій мобільний шпиталь: що відомо (фото)

Польовий госпіталь складається з восьми спеціалізованих медичних контейнерів — хірургічного, екстреного, реанімаційного й інших. За день у шпиталі можуть отримати допомогу до 60 поранених.

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Естонський центр оборонних інвестицій (ECDI) у співпраці з Норвегією та Нідерландами надіслав в Україну третій пакет допомоги у вигляді польового шпиталю для українських військовослужбовців. Для підтримки медичного потенціалу Норвегія та Нідерланди пожертвували 7,8 млн євро, повідомила 21 березня пресслужба Збройних сил Естонії.

Коментуючи подію, міністр оборони Естонії Ханно Певкур нагадав, що наприкінці лютого він передав своєму українському колезі Олексію Резнікову символічний ключ від військового госпіталю, і тепер він прибув у розпорядження Збройних сил України.

Керівник проєкту в ECDI Каді-Кай Колло зазначив, що Україні було передано половину наявного польового госпіталю естонських збройних сил, який складається з восьми спеціалізованих медичних контейнерів, включаючи хірургічний, екстрений, реанімаційний, лікувальний і проміжний модулі, а також медичний склад, стерилізаційний модуль і ресурсний модуль.

"На додаток до звичайних частин лікарняного комплексу Україні було передано контейнери для зберігання, намети житлового модуля та санітарний модуль із душовими, туалетами та пральними машинами із сушарками", — додав Колло.

Крім самих модулів, також були представлені 10 позашляховиків MAN для їх транспортування та витратні матеріали. Водночас у межах допомоги українські команди медиків пройшли відповідне навчання. Естонські фахівці зазначили, що перед відправкою третього госпіталю було враховано попередній досвід, і тепер з'явилася додаткова можливість приймати пацієнтів різного профілю. Крім того, навчання дало можливість інтегрувати цивільних фахівців у військову сферу, що стане ґрунтом для подальшого розвитку інфраструктури польового госпіталю.

Можливості госпіталю

Устаткування було виготовлене естонською компанією Semetron, яка створила польовий шпиталь із урахуванням особливостей і умов в Україні. Зокрема, обладнання для обігріву й охолодження було змінено для роботи в умовах українського клімату.

У звичайних умовах у польовому шпиталі працює близько 15 осіб, які можуть допомогти 60 пацієнтам на день. В ECDI наголосили, що на сьогодні медики української армії, які працюють у двох польових шпиталях, надали допомогу приблизно 10 000 пораненим.

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Нагадаємо, уряд Естонії підтримав пропозицію глави Міноборони країни щодо відправки в Україну нового пакету військової допомоги. Як повідомило 16 березня видання ERR, у новий пакет буде додано снайперську зброю та спорядження для спецпідрозділів.