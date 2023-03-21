Украина получила от европейских союзников третий мобильный госпиталь: что известно (фото)

Полевой госпиталь состоит из восьми специализированных медицинских контейнеров — хирургического, экстренного, реанимационного и других. За день в госпитале могут получить помощь до 60 раненых.

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Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) в сотрудничестве с Норвегией и Нидерландами отправил в Украину третий пакет помощи в виде полевого госпиталя для украинских военнослужащих. Для поддержки медицинского потенциала Норвегия и Нидерланды пожертвовали 7,8 млн евро, сообщила 21 марта пресс-служба Вооруженных сил Эстонии.

Комментируя событие министр обороны Эстонии Ханно Певкур напомнил, что в конце февраля он передал своему украинскому коллеге Алексею Резникову символический ключ от военного госпиталя, и теперь он прибыл в распоряжение Вооруженных сил Украины.

Руководитель проекта в ECDI Кади-Кай Колло отметил, что Украине была передана половина существующего полевого госпиталя эстонских вооруженных сил, который состоит из восьми специализированных медицинских контейнеров, включая хирургический, экстренный, реанимационный, лечебный и промежуточный модули, а также медицинский склад, стерилизационный модуль и ресурсный модуль.

"В дополнение к обычным частям больничного комплекса Украине были переданы контейнеры для хранения, палатки жилого модуля и санитарный модуль с душевыми, туалетами и стиральными машинами с сушилками", — добавил Колло.

Помимо самых модулей также были представлены 10 внедорожников MAN для их транспортировки и расходные материалы. Вместе с тем в рамках помощи украинские команды медиков прошли соответствующее обучение. Эстонские специалисты отметили, что перед отправкой третьего госпиталя был учтен предыдущий опыт и теперь появилась дополнительная возможность принимать пациентов разного профиля. Кроме того обучение дало возможность интегрировать гражданских специалистов в военную сферу, что станет почвой для дальнейшего развития инфраструктуры полевого госпиталя.

Возможности госпиталя

Оборудование было изготовлено эстонской компанией Semetron, которая создала полевой госпиталь с учетом особенностей и условий в Украине. В частности оборудование для обогрева и охлаждения было изменено для работы в условиях украинского климата.

В обычных условиях в полевом госпитале работает около 15 человек, которые могут оказать помощь 60 пациентам в день. В ECDI подчеркнули, что на сегодняшний день медики украинской армии, работающих в двух полевых госпиталях, оказали помощь примерно 10 000 раненым.

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Напомним, правительство Эстонии поддержало предложение главы минобороны страны об отправке в Украину нового пакета военной помощи. Как сообщило 16 марта издание ERR, в новый пакет будут добавлены снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений.