Снайперское оружие и спецснаряжение: Эстония огласила список нового пакета помощи ВСУ

По словам министра обороны страны, принятое решение следовало после десятого заседания в формате "Рамштайн".

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16 марта члены правительства Эстонии поддержали предложение министра обороны Ханно Певкура об отправке в Украину очередного пакета военной помощи, в который на этот раз будут добавлены снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений. Об этом сообщает ERR.

По словам Певкура, принятое в четверг решение направить очередной пакет помощи следовало после десятого заседания в формате "Рамштайн". Отдельно правительство Эстонии приняло решение прислать дополнительную помощь для оснащения спецподразделений и снайперов.

"Вчера (15 марта) вместе с нашими союзниками мы обсуждали текущее состояние помощи Украине в формате "Рамштайн", и понятно, что дополнительного времени при поддержке Украины взять неоткуда. Наша большая инициатива направлена ​​на совместную закупку Европейским союзом одного миллиона артиллерийских снарядов", – сказал министр, добавив, что нужно также продолжать отправлять более мелкие и целенаправленные пакеты помощи.

Что будет входить в новейший пакет помощи от Эстонии:

полуавтоматические винтовки;

снайперские винтовки;

оптические прицелы;

бинокли;

боеприпасы;

индивидуальное и специальное снаряжение;

патрульные катера и тепловизоры;

медицинское оборудование.

Общая стоимость военной помощи составит около 494 тысяч евро. При этом отмечается, что пожертвование оборудования не влияет на возможности Сил обороны.

По информации издания, Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 млн евро, или более 1% ВВП. Страна передавала украинским военным ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, гранатометы, минометы, военный транспорт, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты (каски и т.д.) и сухпайки.

Также в сотрудничестве с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медикаменты на сумму около 15 млн евро и готовится к передаче третьего госпиталя в сотрудничестве с Нидерландами и Норвегией, которые поддержали проект.

В среду, 15 марта Фокус писал об проведении десятого заседания в формате "Рамштайн", в ходе которого министр обороны США Ллойд Остин объявил, что в Украину поступят ЗРК SAMP/T, системы ПВО Patriot и более 150 танков Leopard из растущей международной коалиции.

Напомним, в декабре 2022 министр обороны Эстонии Ханно Певкур анонсировал очередной пакет военной помощи для Украины, в который входили снаряжение, беспилотники, разное оружие и аппараты ИВЛ.