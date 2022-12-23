По запросу ВСУ: Эстония подготовила новый пакет военной помощи Украине

Минобороны передаст украинской армии зимнюю полевую форму, бронежилеты, беспилотники и другое вооружение. Всего Эстония передала военной помощи на 1 млрд евро.

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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Его подготовили по запросу ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Правительство Эстонии утвердило новый пакет военной помощи для украинской армии.

"Украина по-прежнему нуждается в нашей помощи и поддержке в противостоянии российской агрессии. Наш пакет помощи на этот раз соответствует запросам, поступившим от Украины, а также двусторонним соглашениям Сил обороны и Кайтселийта (эстонские добровольческие Силы обороны, — Фокус) с их партнерами в Украине", — заявил Певкур.

Поэтому ВСУ получат:

зимнюю полевую форму

средства индивидуальной защиты

другие аксессуары

беспилотники

Помимо этого украинской армии передадут наборы для чистки оружия, аппараты искусственной вентиляции легких и другое оборудование. Общая сумма пакета военной помощи не называется. Вместе с тем Певкур заявил, что всего Эстония передала Украине вооружения и оборудования на сумму более 1 млрд евро.

Напомним, 8 декабря в СМИ сообщали, что Штаты начали переброску в Эстонию пехотной роты и подразделение с HIMARS. Такой шаг должен укрепить оборону северо-восточного крыла НАТО.

8 декабря Эстония вслед за Латвией и Литвой прекратила вещание российского телеканала "Дождь". В эфире телеведущий Алексей Коростелев призывал помогать российской армии. Позднее он извинился, а редакция телеканала уволила его, что не повлияло на аннуляция лицензии.