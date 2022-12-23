На запит ЗСУ: Естонія підготувала новий пакет військової допомоги Україні

Міноборони передасть українській армії зимову польову форму, бронежилети, безпілотники та інше озброєння. Загалом Естонія передала військову допомогу на 1 млрд євро.

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Міністр оборони Естонії Ханно Певкур анонсував новий пакет воєнної допомоги для України. Його підготували на запит ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Уряд Естонії затвердив новий пакет військової допомоги для української армії.

"Україна, як і раніше, потребує нашої допомоги та підтримки у протистоянні російській агресії. Наш пакет допомоги цього разу відповідає запитам, що надійшли від України, а також двостороннім угодам Сил оборони та Кайтселійта (естонські добровольчі Сили оборони, — Фокус) з їхніми партнерами Україні", — заявив Певкур.

Тому ЗСУ отримають:

зимову польову форму

засоби індивідуального захисту

інші аксесуари

безпілотники

Крім цього, українській армії передадуть набори для чищення зброї, апарати штучної вентиляції легень та інше обладнання. Загальна сума пакета військової допомоги не називається. Водночас Певкур заявив, що загалом Естонія передала Україні озброєння та обладнання на суму понад 1 млрд євро.

Нагадаємо, 8 грудня у ЗМІ повідомляли, що Штати почали перекидання в Естонію піхотної роти та підрозділ з HIMARS. Такий крок має зміцнити оборону північно-східного крила НАТО.

8 грудня Естонія слідом за Латвією та Литвою припинила мовлення російського телеканалу "Дощ". В ефірі телеведучий Олексій Коростелев закликав допомагати російській армії. Пізніше він попросив вибачення, а редакція телеканалу звільнила його, що не вплинуло на ануляцію ліцензії.