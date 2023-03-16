Снайперська зброя та спецспорядження: Естонія оголосила список нового пакету допомоги ЗСУ

За словами міністра оборони країни, ухвалене рішення було після десятого засідання у форматі "Рамштайн".

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16 березня урядовці Естонії підтримали пропозицію міністра оборони Ханно Певкура про відправку в Україну чергового пакету воєнної допомоги, в який цього разу буде додано снайперську зброю та спорядження для спецпідрозділів. Про це повідомляє ERR.

За словами Певкура, ухвалене у четвер рішення направити черговий пакет допомоги слід було після десятого засідання у форматі "Рамштайн". Окремо уряд Естонії вирішив надіслати додаткову допомогу для оснащення спецпідрозділів та снайперів.

"Вчора (15 березня) разом із нашими союзниками ми обговорювали поточний стан допомоги Україні у форматі "Рамштайн", і зрозуміло, що додаткового часу за підтримки України взяти ні звідки. Наша велика ініціатива спрямована на спільну закупівлю Європейським союзом одного мільйона артилерійських снарядів", – сказав міністр, додавши, що потрібно також продовжувати відправляти дрібніші та цілеспрямованіші пакети допомоги.

Що входитиме до нового пакету допомоги від Естонії:

напівавтоматичні гвинтівки;

снайперські гвинтівки;

оптичні приціли;

біноклі;

боєприпаси;

індивідуальне та спеціальне спорядження;

патрульні катери та тепловізори;

медичне обладнання.

Загальна вартість воєнної допомоги становитиме близько 494 тисяч євро. При цьому зазначається, що пожертвування обладнання не впливає на можливості сил оборони.

За інформацією видання, Естонія надала Україні воєнну допомогу на суму майже 400 млн. євро, або понад 1% ВВП. Країна передавала українським воєнниим ракети протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, протитанкові міни, гранатомети, міномети, воєнний транспорт, засоби зв'язку, медикаменти, засоби індивідуального захисту (каски тощо) та сухпайки.

Також у співпраці з Німеччиною Естонія передала Україні два польові шпиталі та медикаменти на суму близько 15 млн євро та готується до передачі третього шпиталю у співпраці з Нідерландами та Норвегією, які підтримали проєкт.

У середу, 15 березня, Фокус писав про проведення десятого засідання у форматі "Рамштайн", під час якого міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, що в Україну надійдуть ЗРК SAMP/T, системи ППО Patriot і більше 150 танків Leopard з міжнародної коаліції, що росте.

Нагадаємо, у грудні 2022 року міністр оборони Естонії Ханно Певкур анонсував черговий пакет воєнної допомоги для України, до якого входили спорядження, безпілотники, різна зброя та апарати ШВЛ.