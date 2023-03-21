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Завдяки "своїм" лишився без ноги: експравоохоронця-колаборанта з Ізюма судитимуть за зраду

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Правоохоронець допомагав окупантам виявляти патріотів в Ізюмі

Після звільнення міста Ізюм на Харківщині від окупантів колаборант намагався втекти, але натрапив на російську міну. Його затримали після лікування в медзакладі, повідомляють в ДБР.

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Колишнього працівника поліції міста Ізюм Харківської області судитимуть за державну зраду. Слідчі Державного бюро розслідування вже завершили досудове розслідування, і справу передали до суду. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що обвинувачений під час окупації міста добровільно пішов на співпрацю з ворогом і допомагав російським загарбникам зміцнювати владу на Харківщині.

Слідством встановлено, що колишній український правоохоронець працевлаштувався в так звану "народну міліцію". Він допомагав російським окупантам патрулювати місто та виявляти патріотів України. Також він вербував своїх колишніх колег для переходу на бік ворога.

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Коли Харківщину звільнили, окупант втік і вирішив переховуватися, а у жовтні 2022 року з ним стався нещасний випадок, він підірвався на протипіхотній міні, встановленій росіянами. Внаслідок підриву правоохоронцю-втікачу було ампутовано стопу.

Затримали зрадника вже після лікування в медзакладі. Зараз він перебуває під вартою.

"Колишній правоохоронець обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення", — повідомили в ДБР.

Раніше українські новини повідомляли, що на хабарі у розмірі 100 тисяч грн затримали заступника командира військової частини в Одесі. Він діяв у співпраці з начальником речової служби. За даними слідства, натомість підлеглому обіцяли не проводити перевірку через брак бронежилетів і гарантували переведення в інший бойовий підрозділ.

18 березня під час штатної стрілянини в навчальному центрі "Десна" здетонував снаряд, що призвело до загибелі чотирьох людей. За фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 414 Кримінального кодексу України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також з речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення).