Здетонував снаряд: у ДБР прокоментували загибель 4-х військових у "Десні" (відео)

Трагедія, за інформацією правоохоронців, сталася під час штатних навчань. Тіла загиблих військовослужбовців направили на судово-медичну експертизу.

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У Державному бюро розслідувань прокоментували загибель чотирьох солдатів в одній із військових частин Чернігівської області. Про це повідомляє пресслужба відомства у соціальних мережах.

У ДБР попередньо повідомили, що 18 березня під час штатної стрілянини в навчальному центрі "Десна" здетонував снаряд, що призвело до загибелі чотирьох людей.

Співробітники відомства виїхали одразу на місце трагедії, провели попередній огляд та вилучили речові докази. Тіла чотирьох загиблих військових направили до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень.

За фактом інциденту було розпочато кримінальне провадження за ст. 414 Кримінального кодексу України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також з речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих).

Загибель солдатів у військовій частині Чернігівської області: що відомо

У суботу, 18 березня, у Навчальному центрі ім. князя Ярослава Мудрого в Десні сталася надзвичайна подія під час якої загинуло четверо військовослужбовців. Пресслужба спочатку не розголошувала подробиць про подію та особисту інформацію про загиблих, а на місце відразу ж прибули співробітники ДБР для встановлення причин.

Від імені командування та особового складу Навчального центру ім. князя Ярослава Мудрого близьким та рідним загиблих висловили співчуття.

Нагадаємо, 14 березня ми інформували про те, що у ЗСУ розповіли обставини розстрілу Олександра Мацієвського. За словами командира загиблого військовополоненого, у нього разом із групою товаришів по службі зав'язався нерівний бій з російською армією. Внаслідок чого всі військові загинули.