Сдетонировал снаряд: в ГБР прокомментировали гибель 4-х военных в "Десне" (видео)

Трагедия, по информации правоохранителей, произошла во время штатных учений. Тела погибших военнослужащих направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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В Государственном бюро расследований прокомментировали гибель четырех солдат в одной из воинских частей Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в социальных сетях.

В ГБР предварительно сообщили, что 18 марта во время штатной стрельбы в учебном центре "Десна" сдетонировал снаряд, что в результате привело к гибели четырех человек.

Сотрудники ведомства выехали сразу на место трагедии, провели предварительный осмотр и изъяли вещевые доказательства. Тела четырех погибших военных направили в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения соответствующих исследований.

По факту инцидента было начато уголовное производство по ст. 414 Криминального кодекса Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Гибель солдат в воинской части Черниговской области: что известно

В субботу, 18 марта в Учебном центре им. князя Ярослава Мудрого в Десне произошло чрезвычайное событие в ходе которого погибло четыре военнослужащих. Пресс-служба изначально не разглашала подробности о случившемся и личную информацию о погибших, а на место сразу же прибыли сотрудники ГБР для установления причин.

От имени командования и личного состава Учебного центра им. князя Ярослава Мудрого близким и родным погибших выразили соболезнования.

Напомним, 14 марта мы информировали о том, что в ВСУ рассказали обстоятельства расстрела Александра Мациевского. По словам командира погибшего военнопленного, у него вместе с группой сослуживцев завязался неравный бой с российской армией. В результате чего все военные погибли.