Повітряна тривога: мешканців Києва попередили про можливу атаку дронами-камікадзе

Місцеві Telegram-канали пишуть, що кілька невідомих повітряних цілей помітили над Київським водосховищем.

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Київська військова адміністрація попередила Киян про можливу атаку дронів-камікадзе на місто. Про це йдеться на офіційному каналі відомства в Telegram.

"Київська область! Загроза атаки дронами. Сили ППО напоготові. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога". Бережіть себе та близьких!", — йдеться у повідомленні.

ОВА попередила киян

Зазначимо, що незадовго до цього в Київській області було оголошено повітряну тривогу. Згодом вона поширилася на інші регіони на півночі України.

Також місцеві телеграм-канали почали писати про те, що було помічено невідомі повітряні цілі, що рухаються у бік Києва. їх помітили над Київським водосховищем.

невідомі цілі помітили над Київським водосховищем

Нагадаємо, що 21 березня РФ обстріляла Одесу ракетами із Су-35. Винищувачі запустили з Чорного моря 4 ракети, проте українські сили ППО збили половину. Голова ВП Андрій Єрмак повідомив про пошкодження триповерхового будинку на території монастиря та 3 поранених.