Воздушная тревога: жителей Киева предупредили о возможной атаке дронами-камикадзе

Местные Telegram-каналы пишут, что несколько неизвестных воздушны целей заметили над Киевским водохранилищем.

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Киевская военная администрация предупредила Киевлян о возможной атаке дронов-камикадзе на город. Об этом сказано на официальном канале ведомства в Telegram.

"Киевская область! Угроза атаки дронами. Силы ПВО наготове. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога". Берегите себя и близких!", — говорится в сообщении.

ОВА предупредила киевлян

Отметим, что незадолго до этого в Киевской области была объявлена воздушная тревога. Затем она распространилась на другие регионы на севере Украины.

Также местные телеграм-каналы начали писать о том, что были замечены неизвестные воздушные цели, которые двигаются в сторону Киева. их заметили над Киевским водохранилищем.

неизвестные цели заметили над Киевским водохранилищем

Напомним, что 21 марта РФ обстреляла Одессу ракетами из Су-35. Истребители запустили с Черного моря 4 ракеты, однако украинские силы ПВО сбили половину. Глава ОП Андрей Ермак сообщил о повреждении трехэтажного дома на территории монастыря и 3 раненых.