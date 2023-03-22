Воздушная тревога: жителей Киева предупредили о возможной атаке дронами-камикадзе
Местные Telegram-каналы пишут, что несколько неизвестных воздушны целей заметили над Киевским водохранилищем.
Киевская военная администрация предупредила Киевлян о возможной атаке дронов-камикадзе на город. Об этом сказано на официальном канале ведомства в Telegram.
"Киевская область! Угроза атаки дронами. Силы ПВО наготове. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога". Берегите себя и близких!", — говорится в сообщении.
Отметим, что незадолго до этого в Киевской области была объявлена воздушная тревога. Затем она распространилась на другие регионы на севере Украины.
Также местные телеграм-каналы начали писать о том, что были замечены неизвестные воздушные цели, которые двигаются в сторону Киева. их заметили над Киевским водохранилищем.
Напомним, что 21 марта РФ обстреляла Одессу ракетами из Су-35. Истребители запустили с Черного моря 4 ракеты, однако украинские силы ПВО сбили половину. Глава ОП Андрей Ермак сообщил о повреждении трехэтажного дома на территории монастыря и 3 раненых.